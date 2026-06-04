김성제 의왕시장 당선인 “더 큰 미래 완성해 나가겠다”
김성제 경기도 의왕시장 당선인(국민의힘)이 “지금까지 추진해 온 의왕의 변화와 발전을 하나의 흐름으로 이어가며 멈춤 없이, 쉼 없이 의왕의 더 큰 미래를 완성해 나가겠다”고 말했다.
김성제 당선인은 4일 “시민 여러분께서는 검증된 실행력과 성과, 그리고 의왕의 미래를 끝까지 완성할 수 있는 힘을 선택해 주셨다”며 이같이 밝혔다.
김 당선인은 “오늘의 결과는 김성제 개인의 승리가 아니라 의왕의 미래를 선택한 시민 여러분 모두의 승리”라며 “이번 선거는 단순한 승패의 선거가 아니라 의왕이 앞으로 어떤 도시로 나아가야 하는지, 어떤 미래를 완성해야 하는지를 결정하는 중요한 선거였다”고 강조했다.
그는 선거운동 기간 동안 시민들과 만나며 들었던 다양한 목소리를 언급하며 “아이 키우기 좋은 도시를 만들어 달라는 부모님들의 바람, 교통과 철도망을 완성해 달라는 시민들의 요구, 재개발과 도시 발전에 대한 기대, 청년들이 머물고 미래를 꿈꿀 수 있는 도시를 만들어 달라는 목소리를 가슴 깊이 새겼다”며 “전국에서 가장 살기 좋은 도시 1위, 기업과 일자리가 살아 숨 쉬는 경제도시, 자족도시를 반드시 완성하겠다”고 말했다. 이어 “위례과천선 의왕 연장을 중심으로 지역과 지역이 하나로 연결되는 통합도시 의왕을 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.
김 당선인은 향후 대규모 도시개발 계획에 대해서도 “백운밸리와 장안지구의 성공을 넘어 오전·왕곡 공공주택지구, 월암·초평지구, 청계2지구, 의왕군포안산 공공주택지구 등 미래형 자족도시 개발을 차질 없이 추진하겠다”며 “재개발·재건축 사업 역시 속도감 있게 추진해 시민 삶의 질과 도시 가치를 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.
김성제 당선인은 “선거는 끝났고 이제는 갈등과 대립이 아니라 의왕의 미래를 위해 모두가 함께 힘을 모아야 할 시간”이라며 “앞으로도 말보다 실천으로, 약속보다 성과로 증명하는 시장이 되겠다”고 다짐했다.
의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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