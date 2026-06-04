김성제 의왕시장 당선인 “더 큰 미래 완성해 나가겠다”

김 당선인은 “오늘의 결과는 김성제 개인의 승리가 아니라 의왕의 미래를 선택한 시민 여러분 모두의 승리”라며

“전국에서 가장 살기 좋은 도시 1위, 기업과 일자리가 살아 숨 쉬는 경제도시, 자족도시를 반드시 완성하겠다”고 말했다. 이어 “위례과천선 의왕 연장을 중심으로 지역과 지역이 하나로 연결되는 통합도시 의왕을 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.

“백운밸리와 장안지구의 성공을 넘어 오전·왕곡 공공주택지구, 월암·초평지구, 청계2지구, 의왕군포안산 공공주택지구 등 미래형 자족도시 개발을 차질 없이 추진하겠다”며 “재개발·재건축 사업 역시 속도감 있게 추진해 시민 삶의 질과 도시 가치를 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.

“선거는 끝났고 이제는 갈등과 대립이 아니라 의왕의 미래를 위해 모두가 함께 힘을 모아야 할 시간”이라며 “앞으로도 말보다 실천으로, 약속보다 성과로 증명하는 시장이 되겠다”고 다짐했다.