[속보] 잠실 제2투표소 봉쇄 계속… “2천표 묶인 듯”

시위를 이어가고 있다.

4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표 종료 후 투표함 이송이 지연되고 있다. 연합

4일 국민의힘 김은혜, 김재섭 의원이 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소로 들어서고 있다. 연합