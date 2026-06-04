희비 엇갈린 ‘靑 사람들’…우상호·김남준 웃고 하정우·김병욱 울고
이재명정부 청와대 출신 참모들의 6·3 지방선거 및 재보궐선거 성적표가 갈렸다. 국정 안정론을 등에 업고 험지에 깃발을 꽂은 사례가 있는가 하면, 일부는 낙선했다.
중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 김병욱 더불어민주당 성남시장 후보는 4일 오전 5시48분 기준 득표율 48.44%(23만5872표)로 신상진 국민의힘 후보(50.54%)에게 밀려 낙선했다. ‘7인회’ 일원이자 원조 친명(친이재명)으로 통한 김 후보는 지난 1월 이재명정부 초대 정무비서관직을 내려놓으며 지선 준비 수순에 돌입했다. 이후 여론조사에서 신 후보와 초접전을 벌였으나 결국 본무대에서 고배를 마셨다.
이재명정부 AI미래기획수석에서 물러나 여의도 진출을 도모했던 하정우 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보는 더 크게 패했다. 표면적 득표율은 오전 5시24분 기준 41.26%로 한동훈 무소속 후보(42.96%)에게 소폭 뒤졌으나, 한 후보와 3위 박민식 국민의힘 후보 간 단일화가 불발된 점을 고려할 때 실질적 격차는 훨씬 컸던 셈이다.
다른 청와대 참모 출신 인사들은 웃었다. 이재명정부 정무수석을 지낸 우상호 강원도지사 후보는 ‘대통령이 보낸 남자’라는 캐치프레이즈를 전면에 내세워 선거운동을 편 끝에 김진태 국민의힘 후보를 제치고 당선을 확정지었다.
충남 아산을 보궐선거에 뛰어든 전은수 후보(전 청와대 대변인), 이 대통령의 전 지역구인 인천 계양을을 승계한 김남준 후보(전 청와대 대변인), 경기도 안산갑에 깃발을 꽂은 김남국 후보(전 청와대 국민디지털소통비서관) 등도 마찬가지다. 이재명정부 청와대에서 행정관을 지낸 손화정 후보 또한 초대 인천 영종구청장에 당선됐다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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