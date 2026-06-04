서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에 모인 300여명(경찰 비공식 추산)의 시위대가 밤새 선거관리위원회의 투표함 반출을 저지하며 재선거를 주장하고 있다. 보수 성향 유튜버와 시민 등으로 이뤄진 이들 인파는 송파구 우성아파트 경로당에 마련된 투표소 입구를 7시간 넘게 둘러싼 채 ‘개표 중단’과 ‘재선거’를 요구하고 있다.
시위대는 오전 4시쯤 이번 사태가 선거 연기나 재선거 사유가 아니라는 중앙선관위의 발표가 나오자 태극기 등을 흔들며 ‘선관위 해체’ ‘부정선거’ 등의 구호를 쉼 없이 연호하고 있다.
이들이 밤새 입구를 가로막고 열지 않자 서울시선관위는 전날 오후 11시 50분쯤 투표 종료를 공식 확인한 지 약 5시간 동안 투표함 2개를 개표장으로 보내지 못했다.
결국 서울시선관위는 오전 4시 27분쯤 입장문을 통해 “중앙선거관리위원회와 뜻을 같이 한다. 잠실7동 제2투표소 투표함 이송을 강행하지는 않기로 했다”고 밝혔다.
물리적 충돌이 우려되는 상황인만큼 무리해서 이송하지 않겠다는 취지다. 다만 원칙적으로 개표하려면 투표함들을 개표장으로 보내야 하기 때문에 이송 의사 자체를 꺾지는 않았다.
서울시선관위는 당초 경찰의 협조를 받아 투표함을 빼내려 했으나 여의찮았다.
기동대 인력이 투표소 앞에 출동했으나 오전 2시쯤부터 아파트 단지 밖으로 물러났고, 현재는 대기 태세만 유지하고 있다.
시위대는 이송을 강행하지 않겠다는 선관위 입장을 접했으나 경계를 풀 수 없다며 더욱 결집하는 분위기다.
앞서 자정쯤 도착한 국민의힘 김재섭 의원을 시작으로, 김은혜·신동욱 의원 등 야권 의원들이 차례로 투표소를 찾았으나 교착상태를 풀지는 못했다.
이들은 시위대를 향해 물리적 충돌이 없도록 당부하면서도 중앙선관위와 서울시선관위가 서로에게 책임을 미루고 있다고 비판했다.
부정선거를 줄곧 주장해온 황교안 자유와혁신 대표도 오전 3시 40분쯤 투표소를 찾았다.
잠실7동 제2투표소는 투표용지가 동나는 초유의 사태가 벌어진 투표소 중 하나다.
이곳은 선거인명부 대조전표를 받은 인원에 대해 투표 마감 시각을 오후 6시에서 오후 10시로 미뤘다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“부정선거 무효!”… 잠실 제2투표소 밤새 막아선 시위대
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사