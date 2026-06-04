“부정선거 무효!”… 잠실 제2투표소 밤새 막아선 시위대

4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 시민들이 항의하며 구호를 외치고 있다. 연합

시위대는 오전 4시쯤 이번 사태가 선거 연기나 재선거 사유가 아니라는 중앙선관위의 발표가 나오자 태극기 등을 흔들며 ‘선관위 해체’ ‘부정선거’ 등의 구호를 쉼 없이 연호하고 있다.

4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표 종료 후 투표함 이송이 지연되고 있다. 연합

4일 국민의힘 김은혜, 김재섭 의원이 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소로 들어서고 있다. 연합