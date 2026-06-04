김석준 부산교육감 당선… 50.6% 득표로 4선 성공
정승윤 33.3%·최윤홍 16.2%
"민주주의와 부산교육 미래 대전환"
AI 미래교육 본격화 공약
김석준 부산시교육감이 제9회 전국동시지방선거에서 승리하며 4선에 성공했다.
4일 중앙선거관리위원회 개표 결과에 따르면 김 교육감은 84만6146표(50.56%)를 얻어 당선을 확정했다. 정승윤 후보는 55만6563표(33.26%), 최윤홍 후보는 27만629표(16.17%)를 각각 기록했다.
이번 선거는 진보 성향으로 분류되는 김 교육감과 보수 진영 후보인 정승윤·최윤홍 후보의 3자 구도로 치러졌다. 김 교육감은 과반 득표에 성공하며 정 후보와의 격차를 17%포인트 이상 벌렸다.
김 교육감은 당선이 확정된 뒤 발표한 소감을 통해 "이번 교육감 선거는 전국동시지방선거와 함께 치러져 시민의 관심을 모으기가 쉽지 않았고 상대 후보 측의 낡은 이념 공세와 흑색선전을 이겨내는 일도 매우 힘들었다"며 "하지만 우리는 결국 해냈다"고 말했다.
이어 "저 김석준 개인의 승리가 아니라 민주주의와 부산교육의 미래 대전환을 위해 현명한 선택을 해주신 시민 여러분의 위대한 승리"라며 "저를 지지하신 분뿐 아니라 지지하지 않으신 분들과도 두루 소통하며 부산교육을 잘 이끌어가겠다"고 밝혔다.
김 교육감은 앞으로의 교육정책 방향과 관련해 "지난 9년간 이룬 성과와 경험을 바탕으로 인공지능(AI) 대전환 시대에 걸맞은 미래 교육을 본격화하겠다"며 "검증된 능력과 실력으로 시민 여러분의 선택이 옳았음을 증명해 보이겠다"고 강조했다.
그러면서 "아이들에게는 희망을, 선생님들에게는 자긍심을, 학부모들에게는 믿음을 안겨드리겠다"며 시민들의 지속적인 관심과 성원을 당부했다.
김 교육감은 동구·영도구·북구·기장군·금정구·강서구·연제구 등 다수 지역에서 50% 이상의 득표율을 기록하며 우세를 보였다. 반면 해운대구와 수영구, 사상구 등 일부 지역에서는 50%에 미치지 못했지만, 전체적으로 안정적인 지지를 확보하며 승리를 확정했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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