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[속보] 서울시선관위 “잠실7동 투표함 이송 강행 않겠다”

입력:2026-06-04 04:51
수정:2026-06-04 05:19
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'개표 중단' '선거 무효' 등의 팻말을 든 시민들이 4일 투표 용지 부족으로 논란이 됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

서울시선거관리위원회는 4일 물리적 충돌을 우려해 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 투표함 이송을 강행하지 않기로 했다.

전날 투표 용지 부족 논란을 빚은 해당 투표소에서는 ‘부정 선거’를 주장하는 시위대가 투표함 반출을 막는 일이 벌어지고 있다.

투표소 앞에 모인 보수 성향 유튜버 등은 밤새 투표함 반출을 저지하면서 시위 중이다.


이들은 중앙선관위가 오전 4시쯤 이번 사태가 재선거 사유가 될 수 없다고 발표하자 “선관위 해체” 등의 구호를 외치기도 했다.

결국 서울시선관위는 오전 4시27분쯤 입장문을 통해 “중앙선거관리위원회와 뜻을 같이한다”며 “투표함 이송을 강행하지는 않기로 했다”고 밝혔다.

서울시선관위는 당초 경찰의 협조를 받아 투표함을 이송하려고 했었다.


박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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