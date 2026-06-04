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박용철 인천 강화군수 재선 성공…“강화전성시대 열 것”

입력:2026-06-04 04:30
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국민의힘 박용철 인천 강화군수 당선인이 재선에 성공했다.

박 당선인은 3일 치러진 지방선거에서 당선이 확정된 직후 “저를 선택해 주신 군민 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “이번 승리는 강화의 발전과 미래를 바라는 군민 여러분의 승리”라고 밝혔다.

이어 “선거 기간 함께해 주신 지지자와 선거대책위원회 관계자 여러분께 깊이 감사드리며 선의의 경쟁을 펼쳐주신 한연희 후보께도 감사의 말씀을 드린다”고 말했다. 그러면서 “이제 선거는 끝났다”며 “모든 군민의 군수가 되어 군민 통합과 화합을 최우선 가치로 삼고 군정을 운영하겠다”고 덧붙였다.


박 당선인은 또 “인천 보수의 마지막 보루 강화를 지켜주신 군민들의 기대를 가슴 깊이 새기고 더욱 겸손한 자세로 군정을 이끌겠다”고 말했다.

이어 “강화경제자유구역 추진, 교통망 확충, 지역경제 활성화, 교육·복지 향상 등 군민과 약속한 핵심 사업들을 차질 없이 추진하겠다”며 “현장에서 답을 찾고 결과로 보답하는 군수가 되겠다”고 말했다. 그러면서 “군민과 함께 반드시 강화전성시대를 열어가겠다”고 강조했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr


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김민 기자
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