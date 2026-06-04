선관위 “용지 부족, 선거연기·재선거 사유 아냐”
중앙선거관리위원회가 4일 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태는 선거 연기나 재선거의 사유엔 해당하지 않는다는 결론을 내렸다.
중앙선관위는 이날 0시쯤 소집한 긴급위원회 회의 이후 입장문을 발표하면서 이처럼 밝혔다.
중앙선관위는 “현재 진행되는 개표를 중단하는 것은 불가하며, 해당 투표소에서 투표한 유권자의 의사를 확인할 수 있도록 투표함은 개표소로 이송돼야 할 것”이라고 말했다.
이어 “한 분 한 분의 유권자께서 소중한 시간을 내 투표소를 찾아주셨음에도 선관위의 실책으로 인해 큰 실망과 염려를 끼쳐 드리게 돼 크나큰 책임을 통감한다”며 “개표가 종료되면 즉시 이번 사안에 대한 진상 규명 및 재발방지 대책을 마련하기 위해 가능한 최선의 노력을 다하기로 결정했다”고 설명했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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