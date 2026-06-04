선관위 “용지 부족, 선거연기·재선거 사유 아냐”

노태악 중앙선거관리위원장이 4일 경기도 과천 중앙선관위에서 열린 긴급위원회 회의 이후 위원장실로 이동하고 있다. 연합뉴스

“한 분 한 분의 유권자께서 소중한 시간을 내 투표소를 찾아주셨음에도 선관위의 실책으로 인해 큰 실망과 염려를 끼쳐 드리게 돼 크나큰 책임을 통감한다”며 “개표가 종료되면 즉시 이번 사안에 대한 진상 규명 및 재발방지 대책을 마련하기 위해 가능한 최선의 노력을 다하기로 결정했다”고 설명했다.