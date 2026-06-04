‘친노 적통’ 이광재 컴백… “낮은 자세로 더 겸손하게”
‘친노 적자’ 이광재 더불어민주당 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 여의도 복귀를 확정지었다.
이 후보는 4일 오전 경기도 하남 소재 선거사무소에서 “뒤늦은 출발이었음에도 따뜻하게 제 손을 잡아주신 하남시민 여러분의 성원을 결코 잊지 않겠다”며 “여러분과 함께 울고 웃으며 늘 낮은 자세로 더 겸손하게 소통하겠다”고 밝혔다.
이 후보는 “하남시를 위해 제 모든 땀과 열정을 쏟아붓겠다”며 “하남에 깊이 뿌리내리고 시민 여러분께서 가장 자랑스러워하는 정치인으로 당당히 거듭나겠다”고 강조했다.
이 후보는 개표가 99.7% 마무리된 이날 오전 3시 44분 기준 4만4093표를 받아 득표율 49.67%로 이용 국민의힘 후보(48.13%)에게 1363표 차 앞서며 당선을 확정했다.
강원도 평창 출신의 이 후보는 연세대 법학과를 졸업한 뒤 1988년 초선 국회의원이던 노무현 전 대통령의 보좌진으로 정계에 입문했다. 이후 참여정부 청와대에서 국정상황실장을 지낸 그는 3선 국회의원과 강원도지사, 국회 사무총장을 역임했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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