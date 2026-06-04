민주당, 8년 만에 부산 탈환…전재수 부산시장에 당선

부산시장 선거에서 당선된 전재수 더불어민주당 후보. 뉴시스

더불어민주당 전재수 후보가 6·3 지방선거에서 국민의힘 박형준 후보를 꺾고 부산시장에 당선됐다.

민주당 소속 후보가 부산시장에 당선된 것은

2018년 6월 치러진 제7회 지방선거에서 승리한 오거돈 전 시장에 이어 두 번째다.

전 당선인은 3일 개표가 시작된 직후엔 박 후보에 뒤졌으나 얼마 뒤 역전에 성공해 줄곧 선두 자리를 내주지 않았다.

전 당선인은 선거운동 기간 내내 ‘해양수도 완성’을 약속하면서 정부 여당의 지원을 받는 ‘힘 있는 시장’을 강조했다.

전 당선인은 “부산의 미래를 열기 위해 경쟁한 박형준 후보에게 고생 많았다는 말씀을 드리고 싶다”며 “부산 시민들의 마음을 한 분이라도 더 얻을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.