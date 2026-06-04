민주당, 8년 만에 부산 탈환…전재수 부산시장에 당선
더불어민주당 전재수 후보가 6·3 지방선거에서 국민의힘 박형준 후보를 꺾고 부산시장에 당선됐다.
민주당 소속 후보가 부산시장에 당선된 것은 2018년 6월 치러진 제7회 지방선거에서 승리한 오거돈 전 시장에 이어 두 번째다.
전 당선인은 3일 개표가 시작된 직후엔 박 후보에 뒤졌으나 얼마 뒤 역전에 성공해 줄곧 선두 자리를 내주지 않았다.
전 당선인은 선거운동 기간 내내 ‘해양수도 완성’을 약속하면서 정부 여당의 지원을 받는 ‘힘 있는 시장’을 강조했다.
전 당선인은 “부산의 미래를 열기 위해 경쟁한 박형준 후보에게 고생 많았다는 말씀을 드리고 싶다”며 “부산 시민들의 마음을 한 분이라도 더 얻을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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