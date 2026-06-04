박형덕 동두천시장 재선…“더 행복한 동두천 만들 것”
박형덕 국민의힘 동두천시장 당선인이 재선에 성공했다. 박 당선인은 시민들에게 감사의 뜻을 전하며 민선 8기 주요 사업의 완성과 지역 발전을 위한 책임 있는 시정을 약속했다.
박 당선인은 당선이 확정된 직후 발표한 소감을 통해 “이번 승리는 저 개인이나 특정 정당의 승리가 아니라 더 나은 동두천의 미래를 향한 시민 여러분의 소중한 선택이자 위대한 승리”라며 “다시 한번 선택해 주신 시민 여러분께 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.
이어 “선거 기간 보내주신 성원과 격려는 물론 따끔한 질책까지 모두 가슴 깊이 새기겠다”며 “저를 지지한 시민뿐 아니라 다른 후보를 선택한 시민들의 뜻도 소중히 받들겠다”고 말했다.
박 당선인은 선거 이후 화합과 통합의 시정을 강조했다. 그는 “이제 선거는 끝났다. 갈등과 분열을 넘어 화합과 통합의 시대로 나아가야 할 때”라며 “모든 시민의 시장으로서 지역 발전과 시민 행복이라는 공동의 목표를 향해 함께 나아가겠다”고 밝혔다.
또 민선 8기 동안 추진해 온 주요 사업들을 차질 없이 완성하겠다는 의지도 밝혔다.
박 당선인은 “시민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화, 일자리 창출, 교육과 복지 증진, 안전한 도시 조성을 위해 더욱 힘차게 뛰겠다”며 “동두천의 새로운 성장동력을 확보하고 미래세대가 희망을 품고 살아갈 수 있는 지속가능한 도시를 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
아울러 시민과의 약속 이행을 거듭 강조했다. 박 당선인은 “보내주신 성원에 깊이 감사드린다”며 “시민 여러분과 함께 더욱 발전하는 동두천, 더욱 행복한 동두천을 만들어 가겠다”고 말했다.
이어 “시민 여러분께 드린 약속은 반드시 실천하겠다”며 “초심을 잃지 않고 현장에서 시민과 소통하며 결과로 증명하는 시장이 되겠다”고 밝혔다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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