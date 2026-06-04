‘고배’ 김부겸 “대구 시민의 패배 아니다…좌절 마시라”
6·3 지방선거에서 대구시장에 도전장을 냈다 고배를 마신 김부겸 더불어민주당 후보가 지지자들을 향해 “좌절하지 말라”며 위로의 메시지를 냈다. 당선이 유력한 추경호 국민의힘 후보에게는 축하를 건넸다.
김 후보는 4일 오전 2시30분쯤 대구 달서구에 마련된 자신의 선거사무소를 찾아 “제게 걸어주신 기대에 부응하지 못했다. 시민들께서 주신 선거 결과에 겸허히 승복한다”며 “선거 기간 저를 믿어주시고 응원해주신 모든 분께 죄송하다”고 밝혔다.
이어 “하지만 저 개인의 패배지, 변화를 열망하는 대구 시민 여러분의 패배가 아니다”고 말했다.
김 후보는 “우리 대구에 경쟁이 벌어지고, 여야가 서로 시민께 잘 보이려는 노력을 하는 ‘서비스로의 정치’의 가능성을 봤다”며 “저와 끝까지 경쟁해온 추 후보의 당선을 축하한다”고 덧붙였다.
지지자들에게는 거듭 감사의 뜻을 전했다. 그는 “끝까지 저를 믿어 주신 대구 시민 여러분께 감사드린다. 저와 함께해준 동지 여러분, 지지자 여러분, 그동안 수고 많으셨다”고 말했다.
이날 오전 2시46분 기준 대구시장 선거 개표율은 69.06%로 집계됐다. 추 후보는 47만4582표를 얻어 득표율 52.76%를 기록하며 당선이 유력해졌다. 득표율 46.21%를 기록한 김 후보와는 5만8926표 차다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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