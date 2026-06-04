주낙영 경주시장 3선 성공…“시민 뜻 무겁게 새기고 더 크게 보답”
경북 경주에서 주낙영 시장이 3선에 성공했다. 그는 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거에서 압도적 표차로 당선되며 4년 더 경주시를 이끌게 됐다.
주낙영 당선인은 당선 인사를 통해 “다시 한 번 경주의 미래를 맡겨주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “시민 한 분 한 분의 뜻을 가슴에 새기고 더 낮은 자세와 더 무거운 책임감으로 시정을 이끌겠다”고 밝혔다.
이어 “이번 결과는 저 개인의 승리가 아니라 시민과 함께 만들어 온 변화와 성과를 멈추지 말고 더 크게 완성하라는 뜻”이라며 “한 표 한 표의 무게를 결코 잊지 않겠다”고 강조했다.
특히 경주 최초 3선 시장이라는 점을 언급하며 책임의 무게를 거듭 강조했다. 그는 “영광보다 먼저 그 무게를 마음 깊이 새기겠다”며 “3선 시장이라는 이름이 더 큰 봉사와 책임으로 기억될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
향후 시정 운영과 관련해서는 대외 협력과 도시 경쟁력 강화를 핵심 과제로 제시했다. 주 당선인은 “경북도와 중앙정부와 긴밀히 협력해 경주 발전의 속도를 높이겠다”며 “APEC을 통해 높아진 도시 위상을 세계적 경쟁력으로 이어가고 관광객 6000만 시대를 준비하겠다”고 말했다.
또 역사문화도시로서의 정체성을 강화하는 동시에 미래 산업 기반 확충과 일자리 창출에도 주력하겠다는 구상을 밝혔다. 사회 정책 측면에서는 세대와 지역 간 균형 발전을 강조했다.
그는 “어르신이 편안하고 아이 키우기 좋으며 청년이 희망을 가질 수 있는 도시를 만들겠다”며 “구도심과 읍면동 어느 곳도 소외되지 않는 균형 발전을 흔들림 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
주 당선인은 끝으로 “민선 9기 경주시장으로서 시민이 맡겨준 사명을 반드시 성과로 보답하겠다”며 “초심을 잃지 않고 오직 시민만 바라보며 끝까지 뛰겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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