백영현 포천시장 재선 성공 “눈부신 포천 미래 만들 것”
제9회 전국동시지방선거에서 승리하며 재선에 성공한 백영현 국민의힘 포천시장 당선인은 시민 통합과 포천 발전을 위한 책임 있는 시정을 약속했다.
백 당선인은 4일 당선 소감을 통해 “오늘의 영광은 결코 개인의 것이 아닌 성장하는 포천의 미래를 만들고자 뜻을 모아준 시민 모두의 승리”라며 “더 큰 성장과 더 강한 포천을 위해 모든 역량을 쏟겠다”고 밝혔다.
그는 먼저 선거 과정에서 자신에게 믿음과 성원을 보내준 시민들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다. 이어 선거운동 기간 소음과 불편을 감내하며 협조해 준 상인들을 비롯해 깨끗하고 안전한 선거 환경 조성을 위해 힘쓴 환경미화원, 모범운전자회, 경찰관, 선거관리위원회 관계자들에게도 감사의 마음을 전했다.
또한 선거운동원과 자원봉사자, 가족들의 헌신이 있었기에 이번 선거가 아름다운 민주주의의 과정으로 마무리될 수 있었다며 공을 돌렸다.
백 당선인은 경쟁 후보들에게도 감사와 존경의 뜻을 표하며 앞으로는 경쟁자가 아닌 포천 발전을 위한 동반자로 함께 지혜를 모아달라고 요청했다.
특히 선거는 끝났지만 시민을 위한 새로운 출발이 시작됐다며 포천의 미래를 위해 협력과 상생의 정치를 펼치겠다는 의지를 밝혔다.
그는 앞으로 시정을 운영하는 과정에서 자신을 지지한 시민은 물론 다른 선택을 한 시민들의 목소리까지 소중히 경청하겠다고 강조했다.
선거 과정에서 제시된 다양한 의견과 바람을 시정에 적극 반영해 시민 모두와 함께 ‘눈부신 포천의 미래’를 만들어가겠다는 구상도 내놓았다.
백 당선인은 “갈등과 분열이 아닌 화합과 통합으로 더 강한 포천의 미래를 열겠다”며 “오늘의 기쁨보다 내일의 책임을 더욱 무겁게 가슴에 새기고 초심을 잃지 않은 채 시민 곁에서 함께하겠다”고 말했다.
이어 “시민의 행복과 포천의 발전을 위해 말보다 실천으로 보답하는 시장이 되겠다”며 “시민과 함께 더 큰 성장, 더 강한 포천의 미래를 힘차게 열어가겠다”고 강조했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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