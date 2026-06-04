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[속보] 조국 “국힘제로 명령 완수 못해… 다 제 책임”

입력:2026-06-04 02:20
수정:2026-06-04 03:22
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조국 조국혁신당 조국 후보가 4일 경기도 평택시 선거사무소에서 선거 패배를 인정하며 소감을 밝히고 있다. 뉴시스

6·3 지방선거와 함께 치러진 경기도 평택을 국회의원 재선거에 도전장을 냈던 조국 조국혁신당 후보의 국회 복귀가 무산됐다. 그는 낙선 인사에서 “다 제 부족함이고 다 제 책임”이라고 말했다.

조 후보는 4일 오전 경기도 평택 소재 선거사무소를 찾아 “이번 6월 선거의 최우선 과제는 ‘국힘 제로(0)’의 실현이었다. 전국적으로 의미 있는 성과가 있었지만 평택에서는 그 명령을 완수하지 못했다”며 이처럼 밝혔다. 그는 “선거 결과를 겸허히 받아들인다”면서 “저를 따뜻한 이웃으로 품어주셨지만 제가 모자라 기대에 부응하지 못했다”고 말했다.

조 후보는 “그럼에도 우리는 국민주권정부의 성공이라는 바다를 향해 지치지 않고 함께 흘러가야 한다”고 강조했다. 그는 “평택으로 모였던 절실한 마음들, 나침반으로 삼겠다”고 했다.


중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 조 후보는 이날 오전 3시1분 기준으로 2만5125표를 얻어 득표율 27.45%를 기록했다. 34.62%를 얻어 당선된 유의동 국민의힘 후보, 28.91%를 얻은 김용남 더불어민주당 후보에 이은 3위다.

조 후보는 전날 오후 6시 발표된 지상파 방송 3사 출구조사에서 예상 득표율 31.1%로 셋 중 가장 높은 수치를 기록했으나, 실제 개표에서는 다른 두 후보에 뒤졌다.

여권 지지층의 표가 김 후보와 조 후보에게 분산된 가운데 유 후보는 출구조사 예상 득표율 30.6%를 웃도는 선전으로 당선됐다.
경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 국민의힘 유의동 후보가 4일 평택 선거사무소에서 당선이 확실시되자 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

유 후보는 “시민들께서 어려운 시기에 중차대한 임무를 허락하신 이유가 있다고 생각한다”며 “소임을 무겁게 받아들인다”고 밝혔다.


송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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