[속보] 조국 “국힘제로 명령 완수 못해… 다 제 책임”
6·3 지방선거와 함께 치러진 경기도 평택을 국회의원 재선거에 도전장을 냈던 조국 조국혁신당 후보의 국회 복귀가 무산됐다. 그는 낙선 인사에서 “다 제 부족함이고 다 제 책임”이라고 말했다.
조 후보는 4일 오전 경기도 평택 소재 선거사무소를 찾아 “이번 6월 선거의 최우선 과제는 ‘국힘 제로(0)’의 실현이었다. 전국적으로 의미 있는 성과가 있었지만 평택에서는 그 명령을 완수하지 못했다”며 이처럼 밝혔다. 그는 “선거 결과를 겸허히 받아들인다”면서 “저를 따뜻한 이웃으로 품어주셨지만 제가 모자라 기대에 부응하지 못했다”고 말했다.
조 후보는 “그럼에도 우리는 국민주권정부의 성공이라는 바다를 향해 지치지 않고 함께 흘러가야 한다”고 강조했다. 그는 “평택으로 모였던 절실한 마음들, 나침반으로 삼겠다”고 했다.
중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 조 후보는 이날 오전 3시1분 기준으로 2만5125표를 얻어 득표율 27.45%를 기록했다. 34.62%를 얻어 당선된 유의동 국민의힘 후보, 28.91%를 얻은 김용남 더불어민주당 후보에 이은 3위다.
조 후보는 전날 오후 6시 발표된 지상파 방송 3사 출구조사에서 예상 득표율 31.1%로 셋 중 가장 높은 수치를 기록했으나, 실제 개표에서는 다른 두 후보에 뒤졌다.
여권 지지층의 표가 김 후보와 조 후보에게 분산된 가운데 유 후보는 출구조사 예상 득표율 30.6%를 웃도는 선전으로 당선됐다.
유 후보는 “시민들께서 어려운 시기에 중차대한 임무를 허락하신 이유가 있다고 생각한다”며 “소임을 무겁게 받아들인다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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