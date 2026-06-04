민경선, 고양시장 당선 확실 “108만 시민 모두의 시장 될 것”
108만 고양특례시의 미래를 이끌 새 시장으로 민경선 더불어민주당 후보가 시민들의 선택을 받아 당선이 확실시 됐다.
지난 3일 오후부터 경기 고양시 일산동구 장항동에 마련된 민경선 후보 선거캠프에는 개표 결과를 지켜보기 위해 모인 지지자들의 열기로 가득 찼다.
개표가 시작되기 전부터 캠프에는 지지자들이 삼삼오오 모여 TV와 휴대전화를 통해 개표 상황을 확인하며 긴장감 속에서 결과를 기다렸다.
시간이 흐를수록 우세 소식이 이어지자 캠프 분위기는 점차 고조됐고, 당선이 유력해지자 현장은 환호와 박수로 들썩였다.
캠프에 자리한 약 100여명의 지지자들은 “민경선”을 연호하며 기쁨을 함께 나눴다. 캠프 곳곳에서는 서로를 격려하며 기념사진을 촬영하는 모습이 이어졌다.
오랜 시간 개표 방송을 지켜보던 지지자들은 당선 확실 소식이 전해지는 순간 자리에서 일어나 손뼉을 치고 환호성을 터뜨리며 승리를 자축했다.
민경선 후보는 소감을 통해 “이번 선거는 단순히 시장 한 사람을 뽑는 선거가 아니었다”며 “정체된 고양을 다시 일으킬 것인가, 아니면 지금의 멈춤을 이어갈 것인가를 결정하는 선택이었다”고 밝혔다.
이어 “시민 여러분께서는 변화와 희망을 선택해 주셨다”며 “저를 고양특례시의 새로운 시장으로 선택해 주신 시민 여러분께 진심으로 감사드린다”고 말했다.
민 후보는 이번 승리가 자신 개인의 승리가 아니라 시민들의 승리라고 강조했다. 그는 “더 나은 고양을 바라온 시민들의 승리이며, 골목과 시장, 아파트 단지와 학교 앞에서 만난 수많은 분들의 간절한 바람이 함께 만들어낸 승리”라고 평가했다.
선거운동 과정에서 접한 시민들의 목소리도 소개했다. 그는 “출퇴근 교통에 지친 직장인, 일자리를 찾아 고양을 떠나야 했던 청년, 침체된 상권 속에서 하루하루를 버텨온 소상공인, 아이들의 미래를 걱정하는 부모님들의 이야기까지 어느 것 하나 허투루 할 수 없는 말씀들이었다”고 밝혔다.
민 후보는 시민들이 자신에게 부여한 과제로 고양의 성장, 교통 개선, 청년 정착, 시민과의 소통을 제시하며 “반드시 그 명령에 답하겠다”고 약속했다.
또 “시장실의 문턱을 낮추고 행정을 시민 곁으로 돌려드리겠다”며 “교통혁신과 일자리 창출, 미래산업 육성, 지역상권 활성화를 통해 고양의 새로운 도약을 이끌겠다”고 강조했다.
아울러 경쟁 후보들에게도 감사의 뜻을 전하며 “선거는 끝났지만 고양의 미래를 향한 고민은 함께 이어가겠다”며 “이제는 편 가르기가 아닌 통합과 협력의 시간”이라고 말했다.
이어 “저를 지지해 주신 분들은 물론 다른 선택을 하신 시민 여러분의 목소리까지 소중히 듣겠다”며 “108만 고양시민 모두의 시장이 되겠다”고 밝혔다.
민 후보는 “고양은 충분한 가능성을 가진 도시”라며 “약속만 하는 시장이 아니라 결과를 만드는 시장, 보여주기식 행정이 아니라 시민이 직접 체감하는 변화를 만드는 시장이 되겠다”고 강조했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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