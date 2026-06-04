정덕영 양주시장 당선인 “경기북부 중심도시 양주 만들 것”
정덕영 더불어민주당 양주시장 당선인이 시민 통합과 민생 중심 시정을 약속하며 경기북부 중심도시 도약을 선언했다.
제9회 전국동시지방선거에서 정덕영 더불어민주당 양주시장 후보가 강수현 국민의힘 후보를 누르고 당선되며 양주시민의 선택을 받았다.
정 당선인은 당선 소감을 통해 “오늘의 영광은 저 개인의 영광이 아니라 더 나은 내일을 만들고자 마음을 모아주신 양주시민 모두의 승리”라며 시민들에게 감사의 뜻을 전했다.
이어 “저를 믿고 소중한 한 표를 맡겨주신 시민들의 선택이 결코 헛되지 않도록 더욱 겸손한 자세와 무거운 책임감으로 시정을 이끌겠다”고 밝혔다.
정 당선인은 선거 기간 현장에서 접한 시민들의 목소리를 언급하며 민생 문제 해결에 대한 의지를 강조했다.
그는 “여러 문제 앞에서 무거운 한숨을 쉬는 시민들, 아이들의 미래를 걱정하는 부모들, 정치가 갈등이 아닌 희망이 되기를 바라는 목소리를 가슴 깊이 새겼다”며 시민들의 기대에 부응하는 시정을 펼치겠다고 말했다.
선거 이후 통합의 중요성도 강조했다. 정 당선인은 “이제 선거는 끝났다”며 “저를 지지한 분들도, 다른 선택을 한 분들도 모두 같은 양주시민이자 함께 나아가야 할 소중한 이웃”이라고 밝혔다. 이어 “이제는 누구의 후보가 아닌 모든 시민의 대표로서 역할을 다하겠다”고 말했다.
또 “오늘의 승리는 끝이 아닌 시작”이라며 “기쁨보다 책임이 먼저이고 축하보다 실천이 먼저라는 마음으로 임하겠다”고 강조했다.
이어 “분열이 아닌 통합으로, 정쟁이 아닌 민생으로, 말뿐인 정치가 아닌 책임지는 정치로 보답하겠다”며 “시민이 주인인 양주, 경기북부 중심도시 양주를 만들기 위해 힘 있는 여당시장으로서 반드시 성과를 내겠다”고 밝혔다.
정 당선인은 “다시 한번 믿고 선택해 주신 모든 시민께 감사드린다”며 “시민과 함께 새로운 변화와 발전의 길을 만들어 가겠다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사