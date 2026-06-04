이원택, 전북지사 당선 확실…“172만 도민 모두의 도지사 되겠다”
민주당 텃밭 전북 수성 성공
김관영과 두 자릿수 격차 벌리며 승기 굳혀
통합·포용 도정 운영 의지 밝혀
제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 후보의 당선이 확실시된다. 재선을 노린 무소속 김관영 후보의 거센 도전 속에서도 민주당 지지층이 막판 결집하며 전북 수성에 성공했다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이 후보는 이날 오전 1시52분 기준 개표율 76.28% 상황에서 득표율 51.52%를 기록하며 41.62%를 얻은 김관영 후보를 앞서고 있다. 개표가 진행될수록 이 후보는 김 후보와의 격차를 벌리며 당선권에 안착했다. 선거 초반 각종 여론조사에서 김 후보의 무소속 돌풍이 거셌지만 실제 개표에서는 민주당 강세 지역의 조직력과 지지층 결집이 힘을 발휘했다.
이번 선거는 민주당 공천 과정에서 불거진 갈등과 김 후보의 무소속 출마로 막판까지 혼전 양상을 보였다. 김 후보는 ‘정청래 심판론’과 현직 도지사 프리미엄을 앞세워 표심을 파고들었고, 이 후보는 ‘집권 여당 도지사론’과 이재명 정부와의 협력을 강조하며 맞섰다.
민주당 지도부는 선거 막판 전북을 잇달아 찾아 이 후보 지원에 나섰다. 무소속 후보에게 전북지사를 내줄 수 있다는 위기감 속에 중앙당과 지역 조직이 총력전을 펼치면서 표심 결집으로 이어졌다는 분석이 나온다.
이 후보는 당선이 확실시되자 “전북의 미래를 믿고 민주당과 이재명 대통령을 믿어주신 도민 여러분의 승리”라며 “그 누구도 흔들 수 없는 강한 전북, 전북의 몫을 끝까지 챙기는 도지사가 되겠다”고 밝혔다.
이 후보는 ‘강한 전북, 체감 성장’을 도정 비전으로 제시해 왔다. 전북성장공사 설립과 20조원 규모 성장펀드 조성, 새만금 RE100 산업단지, AI·반도체·로봇 등 미래 산업 육성, 소상공인 지원과 농생명 산업 고도화 등을 핵심 공약으로 내걸었다.
이 후보는 선거 과정에서 갈라진 민심을 통합하고 도정 안정에 나서겠다고 밝혔다. 이 후보는 “저는 특정 정당의 후보가 아니라 172만 도민 모두의 도지사”라며 “분열과 갈등보다 통합과 포용의 도정으로 전북의 변화를 만들겠다”고 강조했다.
김제 출신인 이 후보는 전북대학교 화학공학과를 졸업한 뒤 전주시의원, 전주시 비서실장, 전북도 대외협력국장, 문재인 정부 청와대 행정관, 전북도 정무부지사 등을 거쳤다. 이후 21·22대 국회의원을 지내며 전북 현안과 농어업 정책 해결에 주력해 왔다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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