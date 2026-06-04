[속보] 대구시장, 추경호 당선 유력 [KBS]
6·3 지방선거 대구시장 선거에서 추경호 국민의힘 후보 당선이 유력하다고 KBS가 전망했다.
중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 추 후보는 4일 오전 2시 기준으로 41만4353표를 얻어 득표율 51.91%를 기록했다. 2위 김부겸 더불어민주당 후보(47.05%)와 3만8821표 차다.
두 후보는 앞서 방송사 출구조사에서 초접전을 펼칠 것으로 예측됐다. 실제로 개표 초반에는 김 후보가 앞서는 모습도 관측됐다. 김 후보는 개표가 30%가량 끝난 시점에 추 후보를 5%포인트 넘게 앞섰다.
그러나 개표가 중반을 넘기면서 상황이 달라졌다. 달성군 등지에서 추 후보가 기세를 올리면서 역전에 성공했고, 점차 격차를 벌려 나갔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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