시사 전체기사

[속보] 대구시장, 추경호 당선 유력 [KBS]

입력:2026-06-04 01:53
수정:2026-06-04 02:10
공유하기
글자 크기 조정
추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난 3일 국민의힘 대구시당에서 방송 출구조사 결과 관련 취재진 질문을 듣고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 대구시장 선거에서 추경호 국민의힘 후보 당선이 유력하다고 KBS가 전망했다.

중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 추 후보는 4일 오전 2시 기준으로 41만4353표를 얻어 득표율 51.91%를 기록했다. 2위 김부겸 더불어민주당 후보(47.05%)와 3만8821표 차다.

두 후보는 앞서 방송사 출구조사에서 초접전을 펼칠 것으로 예측됐다. 실제로 개표 초반에는 김 후보가 앞서는 모습도 관측됐다. 김 후보는 개표가 30%가량 끝난 시점에 추 후보를 5%포인트 넘게 앞섰다.


그러나 개표가 중반을 넘기면서 상황이 달라졌다. 달성군 등지에서 추 후보가 기세를 올리면서 역전에 성공했고, 점차 격차를 벌려 나갔다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 한화에어로, 정부 ‘집중안전점검 대상’서 3년 연속 빠졌다
국힘·오세훈 “있을 수 없는 일” 강력 반발
[속보] 선관위 “송파구 투표용지, 유권자 수 50% 인쇄”
코스피 끝 어디?…골드만삭스 목표지수 1만2000으로 높여
20대 계약직 2명 입사 석달 만에 참변… 李 대통령 “ 동일사고 반복 사업장 보고하라”
‘살 사람이 없다’ 비트코인 굴욕… 1년새 가격 30% 추락
“시장님 당선 축하드립니다” 선거 전날 태백시청 전광판 문구 논란
[단독] 방송인 출신 전직 서울시의원, 수억원대 사기 혐의로 검찰 송치
국민일보 신문구독