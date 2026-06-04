초대 전남광주시장에 민형배 “지역주도 압도적 성장 증명”
민형배 더불어민주당 후보가 초대 전남광주통합특별시장에 사실상 당선됐다.
중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 민 후보는 4일 오전 1시1분 기준으로 득표율 79.65%(88만9838표)를 기록했다. 개표율이 68.97%로 7부 능선에 도달한 가운데 2위인 이정현 국민의힘 후보(10.63%)를 크게 제치고 당선을 확정지었다.
전남 해남 출신의 민 후보는 지역 매체인 전남일보 기자와 지역 시민단체 ‘참여자치 21’ 공동대표 등을 거쳐 참여정부 청와대에서 행정관·비서관을 지냈다. 이후 민선 5·6기 광주 광산구청장을 역임했으며 문재인정부 때 청와대로 복귀했다. 이후 21·22대 국회의원을 지낸 그는 이번 지선 승리로 오는 7월 출범할 전남광주통합특별시 초대 시장 취임을 앞두게 됐다.
민 후보는 “지역이 주도하는 압도적 성장의 길을 전남광주가 가장 먼저 증명해 보이겠다”고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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