‘컷오프’ 눈물 흘렸던 이진숙, 대구 달성에서 당선 확실

국민의힘 이진숙 대구 달성 국회의원 후보가 지난 2일 달성 옥포읍 아파트단지에서 유세하고 있다. 연합뉴스

대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 이진숙 후보의 당선이 확실시되고 있다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이 후보는 더불어민주당 박형룡 후보를 앞서며 당선이 유력한 상황이다.

달성은

국민의힘 추경호 대구시장 후보의 지역구로, 추 후보가 시장 선거에 출마하면서

보궐선거 지역이 됐다.

기자 출신으로 방송통신위원장을 역임했다. 6·3 지방선거를 앞두고

대구시장 선거에 도전장을 냈으나 국민의힘 공천과정에서 컷오프(공천 배제)됐다. 당시 그는

대구시장 선거 불출마를 선언하면서 눈물을 쏟기도 했다.

장동혁 국민의힘 대표 등의 권유로 보궐선거에 출사표를 던졌고, 지난달 1일

국민의힘 후보로 단수 공천됐다.

선거운동 기간 내내 정부와 여당 견제, 자유민주주의 수호 등을 강조하면서

첨단·에너지 신산업 기업 유치, 교통·생활 인프라 혁신, 보육환경 개선 등을 주요 공약으로 내세웠다.