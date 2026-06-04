‘컷오프’ 눈물 흘렸던 이진숙, 대구 달성에서 당선 확실
대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 이진숙 후보의 당선이 확실시되고 있다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이 후보는 더불어민주당 박형룡 후보를 앞서며 당선이 유력한 상황이다.
달성은 국민의힘 추경호 대구시장 후보의 지역구로, 추 후보가 시장 선거에 출마하면서 보궐선거 지역이 됐다.
이 후보는 MBC 기자 출신으로 방송통신위원장을 역임했다. 6·3 지방선거를 앞두고 대구시장 선거에 도전장을 냈으나 국민의힘 공천과정에서 컷오프(공천 배제)됐다. 당시 그는 대구시장 선거 불출마를 선언하면서 눈물을 쏟기도 했다.
이후 이 후보는 장동혁 국민의힘 대표 등의 권유로 보궐선거에 출사표를 던졌고, 지난달 1일 국민의힘 후보로 단수 공천됐다.
이 후보는 선거운동 기간 내내 정부와 여당 견제, 자유민주주의 수호 등을 강조하면서 첨단·에너지 신산업 기업 유치, 교통·생활 인프라 혁신, 보육환경 개선 등을 주요 공약으로 내세웠다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사