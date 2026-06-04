“개표 중단” 부정선거 주장 시위대, 선관위 앞으로 집결
6·3 지방선거 과정에서 부정선거 의혹을 주장하는 시위대가 경기 과천 중앙선거관리위원회로 이동하고 있다.
4일 경찰 등에 따르면 전날 오후 늦게 서울 광화문 정부서울청사 앞 광장에는 경찰 비공식 추산 약 500명의 시위대가 모였다.
이들은 서울 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태 등을 문제 삼으며 “개표 중단”과 “선거 무효”를 요구하며 성조기와 태극기를 흔들었다.
현장에는 만일의 사태에 대비해 기동대가 배치됐으며, 경찰은 정부서울청사 앞을 막고 시위대 동향을 주시했다.
앞서 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨는 개인 방송을 통해 “선거 결과는 무효”라며 광화문 집결을 요청했다. 이후 집결 장소가 과천 중앙선거관리위원회 앞으로 변경되면서 상당수 시위대가 선관위 쪽으로 이동한 것으로 보인다.
광화문 광장에는 일부 인원만 남아 1인 시위 등을 이어간 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “광화문 광장 집회 신고는 자정까지로 돼 있었다”고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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