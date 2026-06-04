서귀포 보궐, 해수부 차관 출신 김성범 당선 확실
제9회 전국동시지방선거 서귀포시 국회의원 보궐선거에서 더불어민주당 김성범(58) 후보가 국민의힘 고기철(64) 후보를 누르고 당선이 확실시되고 있다.
김 후보는 4일 자정 개표율 89.29% 상황에서 득표율 55.41%를 기록하며 44.58%를 얻은 고기철 후보를 앞서고 있다.
김 후보는 당선 소감에서 “서귀포를 더 발전시키고 더 큰 기회를 만들라는 시민 여러분의 명령이라고 생각한다”며 “32년 공직 경험과 중앙정부에서 쌓은 역량을 오롯이 서귀포를 위해 쓰겠다”고 밝혔다.
이어 “보궐로 당선된 만큼 시간이 많지 않다”며 “농어민 물류비 부담 완화, 지역상권 활성화, 공공의료 강화 등 시민들이 바로 체감할 수 있는 사업부터 챙기겠다”고 강조했다.
1968년생인 김 후보는 서귀포고와 고려대 행정학과를 졸업하고 미국 워싱턴주립대에서 해양학 석사, 인천대에서 물류경영학 박사 학위를 취득했다. 1993년 행정고시 37회에 합격해 청와대 농어촌비서관실 행정관, 인천지방해양수산청장, 해양수산부 차관 등을 역임했다. 가족으로 배우자 손선희씨와 1남1녀가 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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