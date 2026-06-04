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정근식 서울시교육감·안민석 경기도교육감 당선 유력

입력:2026-06-04 00:31
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정근식 서울시교육감 후보가 3일 서울 종로구 소재 선거사무실에서 방송 출구조사 결과를 확인한 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 일환으로 치러진 서울과 경기도 교육감 선거에서 진보 성향 후보들이 나란히 당선 유력권에 들었다.

현직 서울시교육감인 진보 성향 정근식 후보는 4일 오전 0시21분 기준 19.52%의 개표가 진행된 가운데 득표율 40.85%(40만1113표)를 기록해 선두를 달렸다. 2위인 보수 성향 조전혁 후보에 25.51%포인트 차로 크게 앞선 수치다.


선거운동 기간 각종 여론조사에서 1위를 기록한 정 후보는 앞서 방송 3사 출구조사에서도 후보 중 가장 높은 39%의 예상 득표율을 보였다.


정 후보의 당선이 확정될 시 2014년부터 내리 세 차례 당선된 조희연 전 교육감에 이어 진보 후보가 5번 연속 서울시교육감에 오르게 된다.

정 후보는 주요 공약으로 3~5세 유아교육 완전 무상화와 등하굣길 대중교통비 지원 등을 내걸었다.

경기도교육감 선거에서도 진보 성향인 안민석 후보의 당선이 유력시된다. 개표가 41.40% 진행된 4일 0시27분 기준으로 안 후보는 득표율 52.49%를 기록, 47.50%를 얻은 임태희 후보에 앞섰다.


송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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