정근식 서울시교육감·안민석 경기도교육감 당선 유력
6·3 지방선거 일환으로 치러진 서울과 경기도 교육감 선거에서 진보 성향 후보들이 나란히 당선 유력권에 들었다.
현직 서울시교육감인 진보 성향 정근식 후보는 4일 오전 0시21분 기준 19.52%의 개표가 진행된 가운데 득표율 40.85%(40만1113표)를 기록해 선두를 달렸다. 2위인 보수 성향 조전혁 후보에 25.51%포인트 차로 크게 앞선 수치다.
선거운동 기간 각종 여론조사에서 1위를 기록한 정 후보는 앞서 방송 3사 출구조사에서도 후보 중 가장 높은 39%의 예상 득표율을 보였다.
정 후보의 당선이 확정될 시 2014년부터 내리 세 차례 당선된 조희연 전 교육감에 이어 진보 후보가 5번 연속 서울시교육감에 오르게 된다.
정 후보는 주요 공약으로 3~5세 유아교육 완전 무상화와 등하굣길 대중교통비 지원 등을 내걸었다.
경기도교육감 선거에서도 진보 성향인 안민석 후보의 당선이 유력시된다. 개표가 41.40% 진행된 4일 0시27분 기준으로 안 후보는 득표율 52.49%를 기록, 47.50%를 얻은 임태희 후보에 앞섰다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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