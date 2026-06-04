[속보] 인천 연수갑 국회의원 보선 송영길 당선 유력
6·3 지방선거와 동시에 치러진 인천 연수갑 국회의원 보궐선거에서 송영길 더불어민주당 후보의 당선이 유력하다.
4일 오전 12시15분 기준 인천 연수갑 보궐선거 개표율은 23.73%다. 송 후보는 1만4758표를 얻어 득표율 61.47%를 기록했다. 박 후보는 7022표, 득표율 29.25%에 그쳤다.
두 후보 간 격차는 32.22%포인트로 KBS는 이날 송 후보의 당선이 유력하다고 예측했다.
인천시장과 5선 국회의원을 지낸 송 후보는 이번 선거에서 ‘여당 중진’이라는 점을 전면에 내세웠다. 특히 개발이 상대적으로 더뎠던 원도심 지역의 재개발·재건축 수요를 파고들며 표심 공략에 나섰다.
박종진 국민의힘 후보와 정승연 개혁신당 후보는 각각 대중적 인지도와 지역 기반을 앞세워 송 후보를 추격했지만, 민주당 우세 흐름을 뒤집기에는 역부족이었다는 평가가 나온다. 연수갑은 인천시장 당선이 유력한 박찬대 민주당 후보가 3선을 지낸 지역이기도 하다.
송 후보는 이번 보궐선거에서 민주당 전략공천을 받아 정치적 기반이던 인천 계양을을 떠나 연수갑으로 지역구를 옮겼다. 그는 계양구 분구 전인 2000년 제16대 총선에서 처음 국회에 입성한 뒤, 선거구 개편 이후에도 계양을에서 당선되며 5선 의원을 지냈다. 2010년부터 2014년까지는 민선 5기 인천시장으로 일했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사