민주당 민형배, 초대 통합 전남광주특별시장 당선 ‘확실’

기자회견 열고 “주청사 없다” 강조

인수위는 나주 혁신도시에 두기로

더불어민주당 민형배 전남광주통합특별시장 후보가 3일 오후 광주 서구 마륵동에 위치한 선거사무소에서 당선이 유력하자 소감을 지지자들에게 전하고 있다. 연합뉴스

초대 전남광주특별시장 당선이 확실한 것으로 나타난 더불어민주당 민형배 후보가 “주청사를 따로 두지 않겠다”고 강조했다.



민 후보는 3일 오후 당선이 확실해지자 광주 서구 마륵동에 위치한 선거사무소에서 기자회견을 열고 “7월에 통합특별시가 출범하면 첫 출근은 인수위가 꾸려지면 결정하게 될텐데, 이에 앞서 인수위는 (통합의) 가장 상징적인 장소인 나주에 두기로 했다”며 이같이 밝혔다.



민 후보는 이어 “인수위 때부터 특정 지역에 편중되는 듯한, 그래서 시청이 그 쪽으로 가는 것 아니냐고 오해를 불러 일으키지 않도록 하기 위해 곧 출범하게 될 인수위는 나주로 결정했다”고 설명했다. 인수위는 행정안전부 관련 규정에 따라 총 20명으로 구성되며, 이르면 6일 또는 7일부터 공식 활동에 돌입할 계획이다.



민 후보는 특히 통합 과정에서 논란을 불러일으킨 주청사 논란에 대해 “주청사는 없다”고 못 박았다.



그는 “주청사는 없고, 모든 시청(3개 청사)에서 누구든 동일한 업무를 볼 수 있도록 조정할 것”이라며 “(광주나 전남 동부) 직원이 서부 무안청사에 있는 해당 국의 업무를 처리하기 위해 굳이 가지 않아도 되는, 즉 어느 곳이든 다 기본적인 시청의 기능을 할 수 있도록 조치하는 것을 전제로 삼고 있다”고 밝혔다.







1961년 전남 해남에서 태어난 민 후보는 마산초와 해남중, 목포고를 거쳐 전남대학교 사회학과를 졸업했다. 대학 재학 중이던 1980년 5·18민주화운동을 겪으며 민주주의와 시민주권의 가치를 정치 철학의 중심에 두게 됐다. 이후 1988년 전남일보 기자로 언론계에 입문했다. 지역 현장을 누비며 주민들의 삶을 기록했고, 1990년대에는 언론노조 활동에도 참여했다.



기자 생활을 마친 뒤에는 시민사회로 활동 영역을 넓혔다. 참여자치21 공동대표를 맡아 지역 현안 해결과 주민 참여 확대에 힘썼고, 이 과정에서 노무현 정부 청와대 인사관리행정관과 사회조정비서관으로 발탁됐다.



2010년 지방선거에서 광주 광산구청장에 당선된 뒤 재선 구청장을 역임했으며, 2020년 제21대 총선에서 광주 광산을 국회의원으로 당선돼 국회에 입성한 뒤 2024년 총선에서도 재선에 성공했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 초대 전남광주특별시장 당선이 확실한 것으로 나타난 더불어민주당 민형배 후보가 “주청사를 따로 두지 않겠다”고 강조했다.민 후보는 3일 오후 당선이 확실해지자 광주 서구 마륵동에 위치한 선거사무소에서 기자회견을 열고 “7월에 통합특별시가 출범하면 첫 출근은 인수위가 꾸려지면 결정하게 될텐데, 이에 앞서 인수위는 (통합의) 가장 상징적인 장소인 나주에 두기로 했다”며 이같이 밝혔다.민 후보는 이어 “인수위 때부터 특정 지역에 편중되는 듯한, 그래서 시청이 그 쪽으로 가는 것 아니냐고 오해를 불러 일으키지 않도록 하기 위해 곧 출범하게 될 인수위는 나주로 결정했다”고 설명했다. 인수위는 행정안전부 관련 규정에 따라 총 20명으로 구성되며, 이르면 6일 또는 7일부터 공식 활동에 돌입할 계획이다.민 후보는 특히 통합 과정에서 논란을 불러일으킨 주청사 논란에 대해 “주청사는 없다”고 못 박았다.그는 “주청사는 없고, 모든 시청(3개 청사)에서 누구든 동일한 업무를 볼 수 있도록 조정할 것”이라며 “(광주나 전남 동부) 직원이 서부 무안청사에 있는 해당 국의 업무를 처리하기 위해 굳이 가지 않아도 되는, 즉 어느 곳이든 다 기본적인 시청의 기능을 할 수 있도록 조치하는 것을 전제로 삼고 있다”고 밝혔다.민 후보는 4일 0시 기준 64만3770표(80.58%)를 얻어 8만1164표(10.16%)에 그친 국민의힘 이정현 후보를 56만2606표 차로 크게 앞서고 있어 당선이 확실한 상황이다. 개표율은 49.41%다.1961년 전남 해남에서 태어난 민 후보는 마산초와 해남중, 목포고를 거쳐 전남대학교 사회학과를 졸업했다. 대학 재학 중이던 1980년 5·18민주화운동을 겪으며 민주주의와 시민주권의 가치를 정치 철학의 중심에 두게 됐다. 이후 1988년 전남일보 기자로 언론계에 입문했다. 지역 현장을 누비며 주민들의 삶을 기록했고, 1990년대에는 언론노조 활동에도 참여했다.기자 생활을 마친 뒤에는 시민사회로 활동 영역을 넓혔다. 참여자치21 공동대표를 맡아 지역 현안 해결과 주민 참여 확대에 힘썼고, 이 과정에서 노무현 정부 청와대 인사관리행정관과 사회조정비서관으로 발탁됐다.2010년 지방선거에서 광주 광산구청장에 당선된 뒤 재선 구청장을 역임했으며, 2020년 제21대 총선에서 광주 광산을 국회의원으로 당선돼 국회에 입성한 뒤 2024년 총선에서도 재선에 성공했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지