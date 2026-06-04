제주 첫 여성 민선 교육감 탄생… 고의숙 당선 확실
제9회 전국동시지방선거에서 고의숙(57) 제주도교육감 후보가 김광수(74) 후보를 누르고 제18대 교육감에 당선이 확실시되고 있다.
고 후보는 3일 오후 11시 개표율이 61.86% 상황에서 득표율 48.13%를 기록하며 38.18%를 얻은 김 후보를 크게 앞서고 있다. 현재 정방동을 제외한 서귀포시 전체 선거구와 추자면·이도1동·삼도2동 등을 제외한 제주시 대부분 지역에서 우위를 보이고 있다.
고 후보는 선거 초반 재선에 도전한 김광수 후보에게 20%포인트 이상 뒤지며 열세를 보였다. 하지만 태양광 발전사업 특정업체 편중 문제를 집중 제기하며 추격에 나섰고, 선거 막바지 발표된 여론조사에서는 오차범위 내에서 김 후보를 앞지르며 박빙 승부를 예고했다.
이번 선거로 고 후보는 제주도 사상 첫 여성 선출직 교육감이라는 새로운 타이틀을 얻게 됐다. 고 후보는 당선 소감에서 “오늘의 결과는 고의숙 개인의 승리가 아니라 제주교육의 변화와 희망을 바라는 도민 여러분께서 만들어 주신 기적”이라며 “한 아이 한 아이를 세상의 주인공으로 만드는 교육을 하겠다”고 말했다.
그는 이번 선거에서 초개별화된 맞춤형 책임교육, 안전한 등하굣길 부모처럼 안전한 안심택시 운영, 교사 행정업무 제로화로 수업에 전념하는 여건 조성, IB교육 확대와 내실화, 제주 4·3 평화교육 및 민주시민교육 활성화를 5대 공약으로 내걸었다.
고 후보는 1969년생으로 서귀중앙초·서귀중앙여중·서귀포여고를 거쳐 제주교대와 제주교대 교육대학원(석사)을 졸업했다. 제주교대 총학생회장을 지냈다. 남광초등학교 교감, 제주도교육청 장학사를 거쳐 제12대 제주도의회 교육의원을 역임했다. 가족으로 남편 강경식씨와 두 아들이 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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