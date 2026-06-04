제주 첫 여성 민선 교육감 탄생… 고의숙 당선 확실

고의숙 제주도교육감 후보가 당선이 확실시되자 손을 들어 기쁨을 표하고 있다. 캠프 제공

현재 정방동을 제외한 서귀포시 전체 선거구와 추자면·이도1동·삼도2동 등을 제외한

대부분 지역에서 우위를 보이고 있다.