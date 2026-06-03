시사 전체기사

[속보] 6·3 지방선거 잠정투표율 61.0%…4년 전보다 10.1%p↑

입력:2026-06-03 23:57
공유하기
글자 크기 조정
6·3 지방선거 사전투표가 지방선거 기준 최고치 23.51%의 투표율로 마무리된 다음 날인 31일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거종합상황실에 사전투표 현황화면이 표시되고 있다. 연합뉴스

[속보] 6·3 지방선거 잠정투표율 61.0%…4년 전보다 10.1%p↑

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1227
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 한화에어로, 정부 ‘집중안전점검 대상’서 3년 연속 빠졌다
국힘·오세훈 “있을 수 없는 일” 강력 반발
[속보] 선관위 “송파구 투표용지, 유권자 수 50% 인쇄”
코스피 끝 어디?…골드만삭스 목표지수 1만2000으로 높여
20대 계약직 2명 입사 석달 만에 참변… 李 대통령 “ 동일사고 반복 사업장 보고하라”
‘살 사람이 없다’ 비트코인 굴욕… 1년새 가격 30% 추락
“시장님 당선 축하드립니다” 선거 전날 태백시청 전광판 문구 논란
[단독] 방송인 출신 전직 서울시의원, 수억원대 사기 혐의로 검찰 송치
국민일보 신문구독