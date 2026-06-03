[단독] 장동혁 “선거무효소송 제기할 것…준비 중”

장동혁 국민의힘 대표가 3일 오후 9시 30분 서울 여의도 중앙당사 개표상황실에서 긴급 기자회견을 마치고 경기도 과천 중앙선거관리위원회 청사로 향하고 있다. 이병주 기자

투표용지가 부족해 선거가 중단된 초유의 사태와 관련해 국민일보에 “선거무효소송에 나설 것”이라며 “준비 중”이라고 밝혔다.

법적 대응 검토에 나선 것이다.