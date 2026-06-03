3선 도전하는 이철우 경북도지사 “당선 유력해졌다”
방송사 출구조사에서 오중기 더불어민주당 후보 27~39%포인트 이상 앞서
3선에 도전하는 이철우 경북도지사의 당선이 유력해졌다.
방송사 출구조사에서 이철우 국민의힘 후보가 오중기 더불어민주당 후보를 27~39%포인트 이상 여유 있게 앞서는 것으로 조사됐기 때문이다. 이변이 없는 한 이 후보의 압승이 예상된다.
방송 3사(KBS, MBC, SBS) 출구조사에서는 이 후보 69.7%, 오 후보 30.3%로 이 후보가 39.4%포인트 앞선 것으로 예측됐고 JTBC 출구조사에서는 이 후보가 63.6%, 오 후보가 36.4%로 27.2%포인트 차이를 보였다.
이 후보는 이날 대구CBS 류연정의 마이크온과의 통화에서 “경북은 당연한 결과라 생각하지만, 대구는 차이가 나게 이기는 분위기였는데 초접전이라 많이 긴장하고 있다”고 말했다.
이 후보는 대구 수성구에 위치한 국민의힘 당사에서 추경호 후보와 지역 국회의원들과 출구조사 결과를 보며 “마냥 축하를 받기보다는 당 전체가 어려워 침울한 분위기였다”고 전했다.
이 후보는 출구조사 결과에 대해 “문재인 정부 시절에도 대구·경북만 있고 나머진 다 민주당이었다”며 “대구는 지금 접전이지만 결과는 이길 것으로 생각해서 다른 한 두 군데만 더 살아와도 그때보단 더 낫지 않겠나”고 말했다.
이어 “우리 당은 항상 그렇지만 당내 경선이 힘들다. 당내 경선 때문에 실망을 많이 줘서 대구가 어려워진 것”이라고 덧붙였다.
이 후보는 당선이 되면 향후 도정을 어떻게 이끌어갈 것인지에 대해 “농업대전환을 통해 농민들이 부자가 되게 만들고 어업, 수산, 산림 대전환을 하겠다”고 말했다.
또 “대구·경북신공항이 꼭 돼야 후손들을 세계와 경쟁할 수 있게 만들고 우리나라에서도 수도권과 충분히 경쟁할 수 있는 지역으로 만들 수 있다”며 “신공항 다음에는 총선 때 대구시장이 누가 되든 대구·경북 통합을 꼭 해야한다”고 강조했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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