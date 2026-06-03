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3선 도전하는 이철우 경북도지사 “당선 유력해졌다”

입력:2026-06-03 22:38
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방송사 출구조사에서 오중기 더불어민주당 후보 27~39%포인트 이상 앞서

이철우 경북도지사 후보(가운데)가 3일 대구 수성구에 위치한 국민의힘 당사에서 추경호 대구시장 후보, 지역 국회의원들과 출구조사 결과를 보며 주먹을 쥐고 있다. 연합뉴스

3선에 도전하는 이철우 경북도지사의 당선이 유력해졌다.

방송사 출구조사에서 이철우 국민의힘 후보가 오중기 더불어민주당 후보를 27~39%포인트 이상 여유 있게 앞서는 것으로 조사됐기 때문이다. 이변이 없는 한 이 후보의 압승이 예상된다.

방송 3사(KBS, MBC, SBS) 출구조사에서는 이 후보 69.7%, 오 후보 30.3%로 이 후보가 39.4%포인트 앞선 것으로 예측됐고 JTBC 출구조사에서는 이 후보가 63.6%, 오 후보가 36.4%로 27.2%포인트 차이를 보였다.


이 후보는 이날 대구CBS 류연정의 마이크온과의 통화에서 “경북은 당연한 결과라 생각하지만, 대구는 차이가 나게 이기는 분위기였는데 초접전이라 많이 긴장하고 있다”고 말했다.

이 후보는 대구 수성구에 위치한 국민의힘 당사에서 추경호 후보와 지역 국회의원들과 출구조사 결과를 보며 “마냥 축하를 받기보다는 당 전체가 어려워 침울한 분위기였다”고 전했다.

이 후보는 출구조사 결과에 대해 “문재인 정부 시절에도 대구·경북만 있고 나머진 다 민주당이었다”며 “대구는 지금 접전이지만 결과는 이길 것으로 생각해서 다른 한 두 군데만 더 살아와도 그때보단 더 낫지 않겠나”고 말했다.


이어 “우리 당은 항상 그렇지만 당내 경선이 힘들다. 당내 경선 때문에 실망을 많이 줘서 대구가 어려워진 것”이라고 덧붙였다.

이 후보는 당선이 되면 향후 도정을 어떻게 이끌어갈 것인지에 대해 “농업대전환을 통해 농민들이 부자가 되게 만들고 어업, 수산, 산림 대전환을 하겠다”고 말했다.

또 “대구·경북신공항이 꼭 돼야 후손들을 세계와 경쟁할 수 있게 만들고 우리나라에서도 수도권과 충분히 경쟁할 수 있는 지역으로 만들 수 있다”며 “신공항 다음에는 총선 때 대구시장이 누가 되든 대구·경북 통합을 꼭 해야한다”고 강조했다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

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