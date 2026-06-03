[속보] 경북 이철우·전남광주 민형배·제주 위성곤 당선 유력
6·3 지방선거에 출마한 이철우 국민의힘 경북지사 후보의 당선이 확실시된다. 전남광주시장에는 민형배 더불어민주당 후보, 제주도지사에는 위성곤 민주당 후보 당선이 유력한 것으로 나타났다.
중앙선거관리위원회에 따르면 3일 오후 11시 기준 경북지사 선거 개표율은 32.50%로 나타났다. 이 후보는 26만9546표(63.89%)를 얻어 오중기 민주당 후보(36.10%)를 크게 앞서나가며 일찌감치 ‘당선 확실’로 분류됐다.
같은 시각 개표가 31.56% 완료된 전남광주시장 선거에서는 민 후보가 81.55%를 얻어 압승을 예고했다. 제주에서는 오후 11시 7분 기준 개표율이 54.28%로 집계된 가운데 위 후보가 62.71%를 얻었다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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