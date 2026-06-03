與 “개표 중단·재투표는 일고의 가치 없어”
더불어민주당이 6·3 지방선거 및 재보궐선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선거관리위원회에 유감을 표명하고 책임 규명을 예고했다. 다만 개표를 중단하고 재투표를 해야 한다는 국민의힘 요구는 일축했다.
민주당 중앙당 총괄선거대책본부장을 맡은 조승래 사무총장은 3일 국회 의원회관에 마련된 민주당 상황실에서 “선관위의 투표 관리 부실에 강력한 유감의 뜻을 표한다”고 밝혔다. 이어 “사과 정도로 넘어갈 문제가 아니다”라며 “부실한 선거 관리에 대해 반드시 책임을 물을 것”이라고 강조했다.
다만 국민의힘 측 요구에는 선을 그었다. 조 사무총장은 “국민의힘이 주장하고 있는 개표 중단과 재투표 요구는 일고의 가치가 없다”며 “선관위는 현재 진행되고 있는 개표가 원활하게 진행될 수 있도록 철저하게 관리해달라”고 촉구했다.
조 사무총장은 오후 6시 이후 투표가 이뤄진 사례는 과거에도 있었다고 짚었다. 그는 “규정상 6시까지 도착한 분들에 대해서는 6시가 넘어도 그 이후에 용지를 나눠드리고 현장에서 투표할 수 있도록 돼 있다”며 “인원이 많든 적든 그런 일은 있어 왔다”고 말했다.
개표 중단·재투표 요구를 일축한 것과 관련해서는 “(용지 부족) 그 문제와 관계없이 많은 서울 시민이 투표를 진행하셨고, 투표가 마감되고 봉인 절차를 거쳐 개표소로 이송됐다”고 설명했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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