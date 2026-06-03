송언석, 투표지 부족 사태에 “개표 중단하고 선거 연기해야”
국민의힘 송언석 공동선거대책위원장은 3일 투표 용지 부족 사태와 관련 중앙선거관리위원회에 “서울 선거 개표를 즉시 중단하길 바란다”고 밝혔다.
송 위원장은 이날 오후 9시쯤 여의도 중앙당사 개표상황실에서 현안 브리핑을 열고 “공직선거법에 의거해 선거를 연기할 것을 정식으로 요구한다”며 이같이 말했다.
송 위원장은 이번 사태를 “중대한 참정권 침해”라고 규정하면서 “선관위에서는 투표율이 높아져서 발생하는 일이라고 해명했는데 전혀 납득할 수 없는 해명”이라고 지적했다.
이어 “투표용지를 다른 곳에서 급하게 이송해오는 과정에서 정상적인 투표지 관리가 되는지에 대한 의구심도 매우 크다. 18시 이후 투표를 진행하면서 출구조사 결과가 투표에 영향을 미칠 개연성도 배제하기 어렵다”고 덧붙였다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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