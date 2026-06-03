오세훈, 투표지 부족 사태에 “개표 중단해야”

장동혁 “서울 선거 이미 오염…오염된 선거는 무효”

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 열린 파이널 유세에서 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스

“선관위에서는 투표율이 높아져서 발생하는 일이라고 해명했는데 전혀 납득할 수 없는 해명”이라고 지적했다.