오세훈, 투표지 부족 사태에 “개표 중단해야”
장동혁 “서울 선거 이미 오염…오염된 선거는 무효”
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 3일 서울 송파구 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 혼란이 빚어진 것과 관련해 서울 지역 개표 중단을 요구했다.
오 후보는 이날 “아직 투표가 진행 중인 지역이 있고 투표를 하지 못하고 돌아간 분도 있다고 한다”며 “투표지 부족으로 투표를 하지 못한 지역의 선조치가 완료되기 전까지 개표는 중단돼야 한다”고 주장했다.
오 후보는 이어 “단 한 사람이라도 시민들의 참정권이 침해받는 일이 있어서는 안 된다”며 “중앙선관위는 피해를 입은 시민들의 참정권을 어떻게 회복할지 책임있는 선조치를 취해야 할 것이다”고 말했다.
장동혁 국민의힘 대표도 이날 국민의힘 중앙당사에서 브리핑을 열고 “서울시 선거는 이미 오염됐다. 오염된 선거는 무효”라며 “지금 당장 개표를 중단하고, 필요하다면 재선거를 실시해야 한다”고 밝혔다.
그는 “즉시 중앙선거관리위원회를 찾아가 개표 중단을 요구하겠다”며 “진상 파악이 끝날 때까지 개표를 멈춰야 한다”고 말했다.
장 대표는 투표용지 부족 사태에 대한 선관위의 설명도 납득하기 어렵다고 했다. 그는 “왜 투표용지가 부족했는지 선관위가 내놓은 해명은 도저히 받아들일 수 없다”며 “개표가 끝난 뒤에는 어떤 진상도 제대로 규명하기 어렵다”고 주장했다.
이어 “진상 조사 결과에 따라 서울시 선거는 다시 치러져야 한다”며 선관위의 책임 있는 해명과 조치를 촉구했다.
국민의힘 송언석 공동선거대책위원장도 개표 중단과 선거 연기를 요구하면서 “선관위에서는 투표율이 높아져서 발생하는 일이라고 해명했는데 전혀 납득할 수 없는 해명”이라고 지적했다.
이어 “투표용지를 다른 곳에서 급하게 이송해오는 과정에서 정상적인 투표지 관리가 되는지에 대한 의구심도 매우 크다. 18시 이후 투표를 진행하면서 출구조사 결과가 투표에 영향을 미칠 개연성도 배제하기 어렵다”고 덧붙였다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사