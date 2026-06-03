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광주·전남서 81명 무투표 당선…80명은 민주당 소속

입력:2026-06-03 21:36
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나머지 1명은 진보당

전남 장성 삼서면게이트볼장에 마련된 투표소에서 3일 주민들이 투표하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거에서 광주와 전남 지역 출마자 81명 무투표 당선됐다. 이들 당선자 가운데 80명은 더불어민주당 소속이다.

3일 중앙선거관리위원회에 따르면 광주·전남 지역 출마자 775명(광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보 6명 제외) 가운데 10.1%인 81명이 홀로 입후보하거나, 경쟁 후보의 등록 무효 등으로 당선증을 거머쥐게 됐다. 4년 전 지방선거에서는 이보다 17명 적은 63명이 무투표 당선됐었다.

선거별로는 기초단체장 2명, 광역의원 35명, 기초의원 20명, 기초의원 비례대표 24명이다.


정당별로는 80명이 더불어민주당 소속이며, 나머지 1명은 광주 광산구의원 라선거구에 출마한 진보당 김명숙 후보다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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