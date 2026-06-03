광주·전남서 81명 무투표 당선…80명은 민주당 소속

나머지 1명은 진보당

전남 장성 삼서면게이트볼장에 마련된 투표소에서 3일 주민들이 투표하고 있다. 연합뉴스

전남 지역 출마자 775명(광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보 6명 제외) 가운데 10.1%인 81명이 홀로 입후보하거나, 경쟁 후보의 등록 무효 등으로 당선증을 거머쥐게 됐다.

선거별로는 기초단체장 2명, 광역의원 35명, 기초의원 20명, 기초의원 비례대표 24명이다.