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[속보] ‘투표지 부족’ 잠실7동 제2투표소 밤 10시까지 연장

입력:2026-06-03 21:05
수정:2026-06-03 21:39
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3일 오후 잠실7동 제2투표소에서 시민들이 대기 중인 모습. 연합뉴스

6·3 지방선거 본 투표일인 3일 투표용지 부족 사태를 겪은 서울 송파구의 투표소가 투표 마감 시각을 오후 10시까지로 연장했다.

서울 송파구 잠실7동2투표소는 이날 대기표를 발부받은 인원에 한해 투표 종료 시각을 오후 6시에서 오후 10시까지로 4시간 미루기로 했다.

국민의힘 서울시당은 이날 언론 공지를 통해 ‘용지 부족으로 유권자들이 대기하는 와중에도 선거관리위원회가 이곳의 투표함을 회수하려 한다’고 알리는 등 반발했다.


이날 해당 투표소에는 국민의힘 인사들 항의 방문이 이어졌다. 투표소는 투표 시간을 연장해 오후 6시 전 줄섰지만 용지가 없어 기다린 유권자들의 투표권을 최대한 보장하기로 했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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