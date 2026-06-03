[속보] 선관위 “국민 신뢰 훼손 책임 통감, 깊이 사과”
중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거 및 재·보궐선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 사과했다.
허철훈 선관위 사무총장은 3일 경기도 과천 선관위 청사에서 열린 기자회견에서 “소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾아 주신 국민께 불편을 드리고 엄정한 선거 관리에 대한 국민 신뢰를 훼손한 점에 책임을 통감하며 깊이 사과드린다”고 밝혔다.
허 사무총장은 “선관위는 해당 사실을 인지한 즉시 투표용지가 부족한 투표소로 투표용지를 이송했으며 해당 투표소에서 대기 중인 유권자는 마감 시각이 지나더라도 정상적으로 투표할 수 있도록 조치하고 안내했다”고 설명했다.
그러면서 “선관위는 이번 사안을 엄중히 인식하고 있으며, 개표 종료 즉시 원인과 문제점을 정확히 파악해 재발 방지 대책을 마련하겠다”고 덧붙였다.
선관위는 현재 개표가 진행 중인 관계로 투표 용지가 부족했던 투표소 수와 이들 투표소에 추가로 이송된 용지 수, 투표 마감 시까지 지연된 시간 등을 파악하는 데 한계가 있다는 입장이다. 허 사무총장은 “개표 종료 즉시 해당 자료를 확인해 공개하겠다”고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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