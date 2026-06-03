110세 할머니부터 18세 여고생까지… 투표행렬 이어져

제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 전국 투표소 1만4288곳에는 한 표를 행사하려는 유권자들의 발길이 이어졌다.
이날 투표소 곳곳에선 이른 아침부터 투표를 하려고 줄을 선 모습을 볼 수 있다. 대구 동구 신암2동 제2투표소를 찾은 최모(48)씨는 “이번에는 지역에 진짜 도움이 되는 후보를 찍기로 했다”고 말했다.
전북 전주시 혁신동 제1투표소와 인천 남동구 구월1동 제1투표소 등에선 유모차를 끄는 젊은 부부, 다리가 불편한 아내를 휠체어에 태운 남편 등이 참정권을 행사했다.
100㎞ 넘는 길을 이동해 한 표를 행사한 시민도 있었다. 전남 광양시와 하동군에서 일한다는 양귀례(75)씨는 주소지가 있는 전주시에서 투표하고 싶다며 서전주중학교에 마련된 효자3동 제2투표소까지 찾아갔다.
서해5도 등 섬지역 주민들도 투표 행렬을 이어갔다. 인천 옹진군 백령면 제1투표소와 연평면 제1투표소에서는 일손을 잠시 내려놓고 투표소를 찾은 유권자들을 쉽게 찾아볼 수 있었다. 김모(70)씨는 “섬 지역 주민들을 위해 힘써줄 사람이 뽑혔으면 좋겠다”고 말했다.
생애 첫 투표에 나선 시민들은 기대감을 드러냈다. 충북 청주시 복대1동 제7투표소를 찾은 이모(18)양은 “청년 일자리 문제를 해결해줄 것 같은 사람에게 투표했다”고 말했다. 대전 서구 복수동 제4투표소에서 만난 임모(19)씨는 “공보물을 꼼꼼하게 보면서 어떤 사람들이 어떤 일을 하려는지 확인했다”고 말했다.
고령의 유권자도 소중한 한 표를 행사했다. 광주 동구의 최고령 유권자인 김정자(110) 어르신은 100세를 맞은 노인에게 정부가 지급하는 지팡이인 ‘청려장’을 짚고 계림1동 제2투표소를 찾았다.
전통시장과 고깃집 등에 마련된 이색 투표소도 눈길을 끌었다. 경기 의정부시 제일시장 내 의정부1동 제2투표소, 광명시 고깃집인 ‘상상초월돼지갈비’에 마련된 소하2동 제4투표소 등에는 많은 유권자가 쉴 틈 없이 몰려들며 막바지까지 투표를 이어갔다.
일부 투표소에선 투표 방해와 소란 등에 따른 신고가 잇따랐다. 서울 영등포구 투표소에선 한 남성이 투표용지 교부 과정에서 선거관리위원회의 관리가 허술하다고 항의하는 등의 소란이 발생했다. 이 남성은 투표소가 투표용지 중복 수령이 가능한 구조로 운영되고 있다는 점을 지적하기 위해 투표 완료 후 재투표를 시도했던 것으로 알려졌다. 경찰은 수사에 나설 예정이다.
동대문구 투표소에선 60대 남성이 투표용지를 투표함에 넣지 않고 밖으로 나가려다 제지를 받은 뒤 고성을 질렀다. 관악구에선 30대 남성이 투표용지 촬영을 시도했다가 적발되자 소란을 일으켰다. 공직선거법에 따라 기표소 안에서 투표용지를 촬영하는 경우 2년 이하 징역 또는 400만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.
선거관리인의 착오로 발생한 신고도 다수 접수됐다. 강동구에선 한 유권자가 투표하려던 중 투표용지가 2장 출력된 사실을 발견해 신고했다. 선관위가 확인한 결과 투표사무원의 단순 실수로 확인됐다. 또 70대 여성이 선거인 명부에 이미 서명이 돼 있다며 항의하는 일이 있었지만 선거관리인 착오로 다른 사람이 서명한 것으로 드러났다. 투표소에선 이 같은 사유를 적시하고 투표를 이어갔다.
경찰청에 따르면 이날 전국에서 접수된 선거 관련 112 신고는 모두 399건으로 집계됐다. 유형별로는 투표방해·소란이 66건으로 가장 많았고 교통 불편이 29건으로 파악됐다. 폭행 신고는 3건이다. 경찰은 신고 내용의 사실관계를 확인하고 관련 법 위반 여부를 검토할 방침이다.
전국종합=김민 기자, 임송수 기자 ki84@kmib.co.kr
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사회2부
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