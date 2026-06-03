110세 할머니부터 18세 여고생까지… 투표행렬 이어져

제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 충북 청주시 흥덕구 서청주우체국에 마련된 투표소에서 주민들이 투표하기 위해 줄을 서고 있다. 연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 전국 투표소 1만4288곳에는 한 표를 행사하려는 유권자들의 발길이 이어졌다.

“이번에는 지역에 진짜 도움이 되는 후보를 찍기로 했다”고 말했다.

제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 오전 광주 동구 계림1동 제2투표소에서 자치구 최고령자 김정자(110) 어르신이 투표하고 있다. 연합뉴스

투표 방해와 소란 등에 따른 신고가 잇따랐다. 서울 영등포구 투표소에선 한 남성이 투표용지 교부 과정에서 선거관리위원회의 관리가 허술하다고 항의하는 등의 소란이 발생했다. 이 남성은 투표소가 투표용지 중복 수령이 가능한 구조로 운영되고 있다는 점을 지적하기 위해 투표 완료 후 재투표를 시도했던 것으로 알려졌다. 경찰은 수사에 나설 예정이다.