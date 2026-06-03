대전·세종 투표율, 제8회 지방선거 대비 10%p 이상 상승
3일 제9회 전국동시지방선거 투표 결과 대전의 투표율은 59.7%, 세종은 62.5%를 각각 기록한 것으로 나타났다. 두 지역 모두 2022년 치러진 제8회 지방선거 대비 투표율이 10%p 이상 상승했다.
중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 선거인수 125만891명인 대전은 이날 오후 6시 기준 74만6679명이 투표를 마쳐 59.7%의 투표율을 기록했다. 제8회 지선 투표율 49.7% 대비 10.0%p 높은 수치다.
자치구별 투표율이 가장 높은 지역은 유성구로, 31만1741명인 선거인수의 62.0%에 해당하는 19만3142명이 투표를 완료했다.
투표율이 가장 낮았던 동구는 선거인수 19만4024명 중 11만3134명이 투표에 참여하며 58.3%를 기록했다.
세종은 30만9134명의 62.5%인 19만3231명이 투표를 마쳤다. 제8회 지방선거의 투표율 51.2%보다 11.3%p 높았다.
대전과 세종은 비교적 차분한 분위기에서 선거를 치렀다. 다만 세종시 다정동의 한 투표소에서 40대 남성이 기표한 투표용지를 선거관리원에게 보여주려고 시도하다가 투표소 밖으로 퇴장당하는 소동이 벌어졌다.
이 남성은 “대통령도 이렇게 하지 않았나. 제대로 기표했는지 나도 확인해 달라”는 취지로 말을 하며 선거용지를 투표함에 넣지 않았다고 한다.
남성은 확인을 거부하는 선관위 직원들과 실랑이를 벌이다가 신고를 받고 출동한 경찰관에게 퇴장 명령을 받고서야 투표소 밖으로 이동했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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