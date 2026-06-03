대전·세종 투표율, 제8회 지방선거 대비 10%p 이상 상승

제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 동작구 상도제4동제5투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 윤웅 기자

40대 남성이 기표한 투표용지를 선거관리원에게 보여주려고 시도하다가 투표소 밖으로 퇴장당하는 소동이 벌어졌다.

“대통령도 이렇게 하지 않았나. 제대로 기표했는지 나도 확인해 달라”는 취지로 말을 하며 선거용지를 투표함에 넣지 않았다고 한다.

남성은 확인을 거부하는 선관위 직원들과 실랑이를 벌이다가 신고를 받고 출동한 경찰관에게 퇴장 명령을 받고서야 투표소 밖으로 이동했다.