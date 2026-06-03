방송3사 출구조사, 제주 위성곤 ‘우세’
위성곤 62.2%, 문성유 34.9%
고의숙 45.1%, 김광수 42.0%
제9회 전국동시지방선거 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서 더불어민주당 위성곤 제주도지사 후보가 국민의힘 문성유 후보를 크게 앞서는 것으로 나타났다.
조사 결과 위 후보는 62.2%로 예측돼 문 후보(34.9%)보다 27.3%포인트 앞섰다.
위 후보는 민주당 경선에서 오영훈 제주도지사와 문대림 국회의원을 제치고 최종 후보로 선출됐다.
그는 2006년부터 도의원 3선을 지냈고, 이어 국회의원으로도 3선에 성공했다. 이번 제주도지사 선거에서 승리하면 ‘7전 전승’이라는 기록을 이어가게 된다.
문성유 후보는 두 번째 도전이다. 기획재정부와 한국자산관리공사에서 쌓은 경력을 내세워 ‘경제 전문가’ 이미지를 강조하며 지지를 호소했다.
그러나 윤석열 전 대통령의 계엄과 탄핵 등으로 당 지지도가 추락하는 불리한 환경 속에서 선거운동에 어려움을 겪었다.
제주교육감 출구조사에서는 진보 성향의 고의숙 후보가 45.1%, 김광수 후보가 42%를 기록해 오차 범위 내 경합을 벌일 것으로 예측됐다.
고 후보는 초반 열세를 보였으나, 선거 막판 추격에 성공하며 박빙 양상을 만들었다.
이번 출구조사는 제주를 포함한 전국 615개 투표소에서 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 10만8727명을 대상으로 진행됐다.
출구조사가 불가능한 사전투표는 5월 30일부터 6월 2일까지 전국 18세 이상 유권자 1만1357명을 대상으로 여론조사를 진행해 가중치를 부여했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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