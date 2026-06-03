초접전 대구시장 선거…여야 후보 캠프 긴장
대구시장 선거는 말 그대로 초접전 양상을 보이고 있다. 출구조사가 초박빙으로 나오면서 국민의힘 추경호 대구시장 후보와 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보 캠프 모두 숨죽여 개표 방송을 지켜봤다.
6·3 지방선서 대구시장 선거가 치러진 3일 지상파 3사 출구조사 결과 추 후보가 49.9%로 김 후보(49.1%)를 0.8%포인트 앞서는 것으로 나왔다. 반면 JTBC 예측조사 결과는 김 후보가 49.7%로 추 후보(49.5)를 0.5%포인트 앞서는 것으로 나왔다. 두 예측결과 모구 초박빙으로 결과를 예측하기 힘든 수치였다. 이에 여야 후보 캠프는 기대와 긴장 속에서 개표 방송을 지켜봤다. 개표 방송을 보기 위해 모인 지지자들도 비교적 차분한 분위기 속에서 결과를 기다렸다.
더불어민주당 김부겸 후보는 “제 인생 열 번째 선거로 이렇게 치열한 선거는 처음”이라며 “그만큼 변화시켜야 한다는 대구 시민들의 열망이 반영된 것 같다”고 소감을 밝혔다.
추 후보는 “예상한 대로 초접전, 초박빙의 결과가 나왔다”며 “그동안 당내 분열과 갈등, 경선 과정이 매끄럽지 못한 부분 등에 대한 실망이 많았지만 최근에 (보수가)많이 결집하면서 현재 결과가 나오지 않았나하는 생각이 든다”고 덧붙였다.
이날 개혁신당 이수찬 대구시장 후보는 자신의 선거사무소에서 당원, 지지자 등과 함께 출구조사 결과와 개표 방송을 지켜봤다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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