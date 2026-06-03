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달구벌 ‘초박빙’…추경호·김부겸, 출구조사 1%p 내 접전

입력:2026-06-03 20:10
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김부겸(왼쪽 사진) 더불어민주당 대구시장 후보와 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 3일 출구조사가 발표된 이후 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

‘보수 텃밭’ 대구가 6·3 지방선거 최대 격전지로 떠올랐다. 국민의힘은 추경호 후보가 김부겸 더불어민주당 후보에 앞설 것으로 내다봤지만, 방송사 출구조사 결과는 1% 포인트 내 경합을 가리켰다.

추 후보는 3일 오후 6시 공개된 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서 예상 득표율 49.9%를 기록해 49.1%를 얻은 김 후보와 오차범위(±1.7~4.1% 포인트) 내 경합을 벌일 것으로 전망됐다. 이는 이번 지선이 이뤄지는 광역지방자치단체 16곳 중 가장 치열한 접전 양상이다.

JTBC 예측조사 결과 또한 초박빙으로 나타났다. 김 후보가 49.7%, 추 후보가 49.2%를 얻었다.


김 후보는 대구 달서구 소재 선거사무소에서 관계자들과 함께 출구조사 발표 장면을 시청했다. 그는 “인생 10번째 선거입니다만 이렇게 치열한 선거는 처음”이라며 “(대구를) 변화시켜야 한다는 대구시민의 열망이 반영된 것 같다”고 평가했다. 그러면서 “시민 여러분이 대구 선거에 경쟁을 복원시켜줬다. 여러분이 승자”라고 감사를 표했다.

추 후보는 국민의힘 시도당에 설치된 개표 상황실에서 대구 지역 국회의원들, 이진숙 달성군 국회의원 보궐선거 후보, 이철우 경북지사 후보 등과 함께 출구조사를 지켜봤다. 현장에서는 출구조사 발표 직후 환호가 나왔으나 근소한 격차를 의식한 듯 이내 사그라들었다. 추 후보는 “당초 예상한 대로 초접전, 초박빙의 결과가 나왔다”고 평가했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr


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