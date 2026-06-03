달구벌 ‘초박빙’…추경호·김부겸, 출구조사 1%p 내 접전
‘보수 텃밭’ 대구가 6·3 지방선거 최대 격전지로 떠올랐다. 국민의힘은 추경호 후보가 김부겸 더불어민주당 후보에 앞설 것으로 내다봤지만, 방송사 출구조사 결과는 1% 포인트 내 경합을 가리켰다.
추 후보는 3일 오후 6시 공개된 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서 예상 득표율 49.9%를 기록해 49.1%를 얻은 김 후보와 오차범위(±1.7~4.1% 포인트) 내 경합을 벌일 것으로 전망됐다. 이는 이번 지선이 이뤄지는 광역지방자치단체 16곳 중 가장 치열한 접전 양상이다.
JTBC 예측조사 결과 또한 초박빙으로 나타났다. 김 후보가 49.7%, 추 후보가 49.2%를 얻었다.
김 후보는 대구 달서구 소재 선거사무소에서 관계자들과 함께 출구조사 발표 장면을 시청했다. 그는 “인생 10번째 선거입니다만 이렇게 치열한 선거는 처음”이라며 “(대구를) 변화시켜야 한다는 대구시민의 열망이 반영된 것 같다”고 평가했다. 그러면서 “시민 여러분이 대구 선거에 경쟁을 복원시켜줬다. 여러분이 승자”라고 감사를 표했다.
추 후보는 국민의힘 시도당에 설치된 개표 상황실에서 대구 지역 국회의원들, 이진숙 달성군 국회의원 보궐선거 후보, 이철우 경북지사 후보 등과 함께 출구조사를 지켜봤다. 현장에서는 출구조사 발표 직후 환호가 나왔으나 근소한 격차를 의식한 듯 이내 사그라들었다. 추 후보는 “당초 예상한 대로 초접전, 초박빙의 결과가 나왔다”고 평가했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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