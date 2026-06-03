충남 출구조사 박수현 52.1%·김태흠 47.9%…투표율 58.8%
제9회 전국동시지방선거 방송 3사 출구조사에서 충남지사는 박수현 더불어민주당 후보가 김태흠 국민의힘 후보를 다소 앞서는 것으로 나타났다.
3일 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS)의 6·3 지방선거 출구조사 결과에 따르면 박 후보는 52.1%, 김 후보는 47.9%를 각각 기록했다. 두 후보의 격차는 4.2%포인트다.
이날 충남 지역은 전체 선거인 185만7239명 가운데 109만1473명이 투표에 참여해 최종 투표율 58.8%(오후 6시 기준)를 기록했다. 역대 가장 낮은 투표율을 보였던 2022년 제8회 지방선거 투표율보다 9%포인트 높은 수치다.
충남 15개 시군 가운데 투표율이 가장 높은 곳은 74.5%를 기록한 청양군이었다. 부여군은 70.3%로 두 번째로 높은 투표율을 기록했다. 서천군과 금산군은 각각 68.3%, 68.1%를 기록해 그 뒤를 이었다.
천안시 동남구는 51.7%를 기록해 충남 시군 가운데 가장 낮은 투표율을 기록했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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