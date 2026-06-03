정원오 캠프 환호, 오세훈 캠프는 침묵…그러나 팽팽한 출구조사에 긴장감 역력

6·3 지방선거일인 3일 서울 중구 태평로2가 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거상황실에서 이인영 상임선대위원장등 캠프 관계자들이 방송사 출구조사 결과를 시청하며 환호하고 있다. 연합뉴스

오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선대위 공동선대위원장인 윤희숙 전 의원이 3일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 제9회 전국동시지방선거 방송3사 출구조사 결과를 확인한 뒤 굳은 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

2030 청년층을 향해서는 “현장에서 만난 청년의 에너지가 저를 다시 달리게 만든 원동력이었다”며 “지금 당장 투표소를 찾아 꿈을 위해 꼭 투표해 달라. 청년들이 다시 사다리를 타고 올라갈 기회의 땅으로 만들겠다”고 당부했다. 이재명 대통령이 엑스(X)에 올린 “최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나요?”라는 글을 공유하며 “이래서 시민 여러분의 투표가 필요하다”고 비판하기도 했다.

오 후보는 오전 중에는 비공개로 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소를 잠시 방문해 실무진을 격려했고, 선거운동을 함께한 시민선거대책위원회와 별도의 인사를 나눈 것으로 전해졌다.