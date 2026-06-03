정원오 캠프 환호, 오세훈 캠프는 침묵…그러나 팽팽한 출구조사에 긴장감 역력
6·3 지방선거 서울시장 출구조사에서 정원오 더불어민주당 후보가 오세훈 국민의힘 후보에 박빙 우세인 것으로 나오자 양 캠프는 긴장한 기색이 역력했다. 정 후보 캠프는 일단 환호했지만 혹시 모를 역전 가능성에 촉각을 곤두세웠다. 접전 양상을 기대했던 오 후보 측은 실망감과 아쉬움을 내비쳤다.
3일 오후 6시 발표된 방송 3사(KBS, MBC, SBS) 출구조사 결과 정 후보는 51.4%를 득표해 오 후보(46.0%)보다 5.4% 포인트 앞선 것으로 나타났다. 서울 중구에 마련된 정 후보 캠프에선 정 후보가 예측 1위라는 결과가 발표되자 함성과 박수가 터져나왔다. 지지자들은 ‘정원오’를 연호했고, 캠프 관계자들과 의원들은 서로 손을 맞잡으며 축하를 주고받았다. 이인영 상임선대위원장은 “지난 13일 동안 정 후보는 진실된 마음으로 서울시민들의 꿈을 받아 최선을 다했다”고 소회를 밝혔다.
개표가 시작되자 이해식 총괄선대본부장과 채현일·고민정 의원과 주요 관계자들은 TV 화면을 지켜보며 득표 상황에 촉각을 기울였다. 선대위 관계자들도 개표 방송에 시선을 고정한 채 휴대전화로 개표 전망을 공유하며 상황을 점검했다. 정 후보는 별도 장소에서 개표 상황을 지켜봤다.
같은 시각 서울 종로구 오 후보 캠프는 당황한 기색이 역력했다. 정 후보 우위의 출구조사 결과가 나오자 상황실은 침묵만 가득 찼고, 간간이 캠프 관계자들의 낮은 탄식이 나왔다. 조은희 총괄선대위원장은 손으로 입을 틀어막았고, 윤희숙·김재섭·박수민 공동선대위원장도 굳은 표정으로 TV 화면을 응시했다.
정 후보와 오 후보는 개표 전까지 공개 일정 없이 투표 상황을 점검했다. 민주당은 정 후보가 구청장으로 일했던 성동구 투표율이 25개 자치구 중 가장 높게 나오자 안심하는 모습이었다. 캠프 관계자는 “정 후보의 정치적 기반인 성동구에서 높은 투표 참여가 이뤄졌다”며 “개표 이후에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 본다”고 말했다. 정 후보도 오후 4시30분쯤 캠프를 찾아 “저녁엔 경황이 없을 것 같아 미리 인사드린다”며 캠프 관계자들을 격려했다.
오 후보는 소셜미디어를 통한 투표 독려에 집중했다. 오 후보는 오전 페이스북에 “서울의 미래를 결정할 새 아침이 밝았다”며 “한쪽이 모든 것을 차지하는 것보다 서로 견제하고 균형을 이룰 때 우리 사회는 더 안전하고 건강해진다”고 말했다. 이어 “서울은 대통령 후광에 기대 실험해 볼 수 있는 자리가 아니다. 단련된 시장만이 세계 초일류 도시로 더 높이 치고 나갈 수 있게 할 것”이라며 “한 분도 빠짐없이 투표장으로 향해 달라”고 강조했다. 2030 청년층을 향해서는 “현장에서 만난 청년의 에너지가 저를 다시 달리게 만든 원동력이었다”며 “지금 당장 투표소를 찾아 꿈을 위해 꼭 투표해 달라. 청년들이 다시 사다리를 타고 올라갈 기회의 땅으로 만들겠다”고 당부했다. 이재명 대통령이 엑스(X)에 올린 “최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나요?”라는 글을 공유하며 “이래서 시민 여러분의 투표가 필요하다”고 비판하기도 했다.
오 후보는 오전 중에는 비공개로 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소를 잠시 방문해 실무진을 격려했고, 선거운동을 함께한 시민선거대책위원회와 별도의 인사를 나눈 것으로 전해졌다.
윤예솔 이형민 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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