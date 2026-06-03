부산 투표율 62.1%로 마감… 북구 70.2% 최고
유권자 177만5578명 투표 참여
투표소 관련 112신고 30건
시장·교육감·북구갑 보선 개표 돌입
제9회 전국동시지방선거가 치러진 3일 부산의 투표율이 62.1%로 집계됐다. 부산시장과 교육감, 기초단체장 선거가 동시에 진행된 가운데 투표는 대체로 차분한 분위기 속에서 마무리됐다. 다만 일부 투표소에서는 투표 절차를 둘러싼 소동과 오인 신고가 잇따랐다.
부산시선거관리위원회에 따르면 이날 오후 6시 투표 마감 기준 부산지역 선거인 수 285만7335명 가운데 177만5578명이 투표에 참여했다. 여기에는 사전 투표와 거소·선상·우편투표 참여자 61만2407명이 포함됐다.
16개 구·군 가운데 투표율이 가장 높은 곳은 북구로 70.2%를 기록했다. 이어 연제구 64.1%, 동래구 63.6%, 남구 62.9%, 금정구 62.8%, 강서구 62.2% 순으로 나타났다.
반면 중구가 59.1%로 가장 낮았고 사하구 59.5%, 수영구 59.6%, 기장군 59.7%, 부산진구 60.2% 등으로 집계됐다.
경찰에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 부산지역 투표소와 관련해 접수된 112 신고는 모두 30건이었다. 이 가운데 투표 방해·소란 신고는 1건이었고 나머지 29건은 민원이나 오인 신고 등으로 파악됐다.
오전 7시쯤 중구 보수동 제1투표소인 중구노인복지관에서는 한 50대가 1·2차 투표를 동시에 하게 해달라고 요구하다가 투표용지를 던지고 욕설을 하는 소동을 벌였다. 경찰은 선거관리위원회의 요청에 따라 해당 선거인을 투표소 밖으로 퇴거 조치했다.
이어 오전 8시58분쯤에는 중구 부평동의 한 투표소에서 술에 취한 50대가 고성을 지르며 투표를 방해해 경찰의 경고를 받은 뒤 귀가했다.
오전 11시10분쯤에는 동구 초량동의 한 투표소에서 80대 여성이 "부산시장 투표용지를 받지 못했다"고 항의하며 소란을 벌였으나 경찰이 투표용지 배부 절차를 설명한 뒤 귀가 조처했다.
오후 1시6분쯤에는 사상구 엄궁동의 한 투표소에서 한 50대가 "선거인명부에 이미 서명이 돼 있다"며 112에 신고했다. 경찰과 선관위가 확인한 결과 동명이인이 해당 서명란에 서명한 것으로 파악됐으며, 해당 선거인은 정상적으로 투표를 마친 뒤 귀가했다.
오후 2시53분쯤에는 수영구 남천동의 한 투표소에서 70대가 "배부받은 투표용지에 이미 도장이 찍혀 있다"고 항의하며 휴대전화로 투표용지를 촬영하려다 제지당했다. 경찰 확인 결과 휴대전화에는 투표소 내부 바닥이 희미하게 촬영된 사진 1장만 있었고 삭제 흔적도 없는 것으로 확인됐다. 선관위는 해당 선거인을 고발하지 않기로 했다.
부산에서는 이날 부산시장 1명과 교육감 1명, 구청장·군수 16명, 부산시의원 54명, 구·군의원 206명을 선출하는 투표가 진행됐다. 또 북구갑 국회의원 보궐선거도 함께 실시됐다.
부산지역 투표는 오후 6시 모두 마감됐으며 투표함은 각 구·군 개표소로 이송됐다. 개표는 준비가 끝나는 대로 차례로 진행되며 부산시장과 교육감, 북구갑 국회의원 보궐선거 결과는 이르면 이날 밤부터 윤곽을 드러낼 전망이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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