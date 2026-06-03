서울 정원오 51.4% vs 오세훈 46.0%…방송 3사 출구조사

JTBC 예측조사에서는 정원오 53.5%, 오세훈 42.9%로 예측

더불어민주당 관계자들이 3일 서울 중구에 설치된 정원오 민주당 서울시장 후보 선거상황실에서 방송사 출구조사 결과를 확인한 뒤 환호하고 있다. 공동취재

지상파 방송 3사가 실시한 6·3 지방선거 출구조사에서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 오세훈 국민의힘 후보에 승리를 거둘 것으로 예측됐다. 40대와 50대 표심이 정 후보 쪽에 기운 것으로 파악됐다.



정 후보는 3일 오후 6시 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS)가 공개한 출구조사에서 예상 득표율 51.4%를 기록해 오 후보(46.0%)에 오차범위(±1.7~4.1% 포인트) 밖에서 앞서는 것으로 나타났다.



이 같은 결과에 영향을 끼친 것은 40대와 50대 표심이었다. 오 후보는 70대 이상(71.1%)과 60대(60.4%), 30대(59.7%) 등에서 앞섰지만, 40대와 50대에서 정 후보에게 밀렸다. 정 후보는 50대에서 60.7%, 40대에서 53.2%를 얻었다.



JTBC 예측조사상 격차는 더 컸다. 정 후보가 53.5%, 오 후보가 42.9%로 두 후보 간 차이는 10% 포인트를 넘었다.



조사 결과가 발표되자 양 후보 캠프 분위기는 극명히 엇갈렸다.







종로구에 마련된 오 후보 캠프 분위기는 가라앉았다. 공동선대위원장을 맡은 박수민·윤희숙 국민의힘 의원 등 관계자들은 굳은 표정으로 출구조사 결과를 지켜봤다.



송경모 기자 ssong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지상파 방송 3사가 실시한 6·3 지방선거 출구조사에서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 오세훈 국민의힘 후보에 승리를 거둘 것으로 예측됐다. 40대와 50대 표심이 정 후보 쪽에 기운 것으로 파악됐다.정 후보는 3일 오후 6시 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS)가 공개한 출구조사에서 예상 득표율 51.4%를 기록해 오 후보(46.0%)에 오차범위(±1.7~4.1% 포인트) 밖에서 앞서는 것으로 나타났다.이 같은 결과에 영향을 끼친 것은 40대와 50대 표심이었다. 오 후보는 70대 이상(71.1%)과 60대(60.4%), 30대(59.7%) 등에서 앞섰지만, 40대와 50대에서 정 후보에게 밀렸다. 정 후보는 50대에서 60.7%, 40대에서 53.2%를 얻었다.JTBC 예측조사상 격차는 더 컸다. 정 후보가 53.5%, 오 후보가 42.9%로 두 후보 간 차이는 10% 포인트를 넘었다.조사 결과가 발표되자 양 후보 캠프 분위기는 극명히 엇갈렸다.서울 중구에 있는 정 후보 캠프 상황실에서는 출구조사 발표와 함께 박수와 환호가 터져 나왔다. 정 후보 캠프 상임선대위원장인 이인영 민주당 의원은 “새로운 서울을 열망하는 시민의 꿈이 정 후보 지지로 모아졌기를 기대한다”고 밝혔다.종로구에 마련된 오 후보 캠프 분위기는 가라앉았다. 공동선대위원장을 맡은 박수민·윤희숙 국민의힘 의원 등 관계자들은 굳은 표정으로 출구조사 결과를 지켜봤다.송경모 기자 ssong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지