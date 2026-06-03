평택을 혼전…“김용남 30.3%·유의동 30.6%·조국 31.1%”
지상파 방송 3사의 6·3 지방선거 출구조사에서 국회의원 재보궐 선거 최대 격전지로 꼽힌 경기 평택을 세 후보가 초박빙 승부를 벌일 것으로 예측됐다.
KBS·MBC·SBS가 3일 오후 6시 발표한 제9회 전국동시지방선거 출구조사 결과에 따르면 경기 평택을 국회의원 보궐선거 출구조사에서 조국 조국혁신당 후보는 31.1%, 유의동 국민의힘 후보는 30.6%, 김용남 민주당 후보는 30.3%의 득표율을 각각 받을 것으로 집계됐다. 세 후보의 격차가 모두 1% 포인트 안에 들어 개표 막판까지 결과를 예측하기 어려울 것으로 보인다.
평택을은 이병진 전 민주당 의원이 공직선거법 위반 혐의로 당선무효형을 확정받으면서 재선거가 치러지게 됐다. 재선거는 선거 과정이나 당선 자체에 하자가 있어 당선이 무효가 된 경우 다시 실시하는 선거다.
이번 방송3사 공동 출구 조사는 여론조사 전문기관 한국리서치와 입소스, 코리아리서치인터내셔널이 방송3사 의뢰로 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 615개 투표소에서 10만8727명을 대상으로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.7~4.1% 포인트다.
또한 지난달 30일부터 지난 2일까지 나흘 동안 전국 만 18세 이상 유권자 1만1357명을 대상으로 실시한 ‘사전투표기간 여론조사’ 결과도 최종 예측치에 반영됐다. 해당 여론조사는 전화 면접조사로 진행됐으며, 95%신뢰수준에 표본오차는 시도별로 최소 ±3.1%포인트~최대 ±5.5% 포인트다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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