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평택을 혼전…“김용남 30.3%·유의동 30.6%·조국 31.1%”

입력:2026-06-03 19:20
수정:2026-06-03 19:23
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조국혁신당 서왕진 상임선거대책위원장을 비롯한 참석자들이 3일 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거·국회의원 재·보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 연합뉴스

지상파 방송 3사의 6·3 지방선거 출구조사에서 국회의원 재보궐 선거 최대 격전지로 꼽힌 경기 평택을 세 후보가 초박빙 승부를 벌일 것으로 예측됐다.

KBS·MBC·SBS가 3일 오후 6시 발표한 제9회 전국동시지방선거 출구조사 결과에 따르면 경기 평택을 국회의원 보궐선거 출구조사에서 조국 조국혁신당 후보는 31.1%, 유의동 국민의힘 후보는 30.6%, 김용남 민주당 후보는 30.3%의 득표율을 각각 받을 것으로 집계됐다. 세 후보의 격차가 모두 1% 포인트 안에 들어 개표 막판까지 결과를 예측하기 어려울 것으로 보인다.

평택을은 이병진 전 민주당 의원이 공직선거법 위반 혐의로 당선무효형을 확정받으면서 재선거가 치러지게 됐다. 재선거는 선거 과정이나 당선 자체에 하자가 있어 당선이 무효가 된 경우 다시 실시하는 선거다.


이번 방송3사 공동 출구 조사는 여론조사 전문기관 한국리서치와 입소스, 코리아리서치인터내셔널이 방송3사 의뢰로 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 615개 투표소에서 10만8727명을 대상으로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.7~4.1% 포인트다.

또한 지난달 30일부터 지난 2일까지 나흘 동안 전국 만 18세 이상 유권자 1만1357명을 대상으로 실시한 ‘사전투표기간 여론조사’ 결과도 최종 예측치에 반영됐다. 해당 여론조사는 전화 면접조사로 진행됐으며, 95%신뢰수준에 표본오차는 시도별로 최소 ±3.1%포인트~최대 ±5.5% 포인트다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr


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