평택을 혼전…“김용남 30.3%·유의동 30.6%·조국 31.1%”

조국혁신당 서왕진 상임선거대책위원장을 비롯한 참석자들이 3일 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거·국회의원 재·보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 후보는 31.1%, 유의동 국민의힘 후보는 30.6%, 김용남 민주당 후보는 30.3%의 득표율을 각각 받을 것으로 집계됐다. 세 후보의 격차가 모두 1% 포인트 안에 들어 개표 막판까지 결과를 예측하기 어려울 것으로 보인다.