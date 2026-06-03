출구조사 우위에 與 “민심, 李대통령 국정안정에 힘 실어”

출구조사 우위에 與 “민심, 李대통령 국정안정에 힘 실어”
더불어민주당이 지상파 방송 3사의 6·3 지방선거 출구조사 결과와 관련해 표정 관리에 나섰다. 다만 전체적으로는 국정 안정론이 효과를 발휘했다고 평가했다.
민주당 중앙선대위 상황실장 겸 당 전략기획위원장인 이연희 의원은 3일 출구조사 결과 발표 직후 “단정적 말씀은 드리지 않겠다. 최종 결과가 나오면 당의 공식 입장을 말씀드리겠다”면서도 “예측조사 결과는 일 잘하는 이재명 대통령의 국정 안정에 힘을 실어주는 민심이 확인된 결과”라고 밝혔다.
경합 지역에서의 역전에 대한 기대감도 드러냈다. 이 의원은 “영남 지역 4곳에서 접전을 벌이고 있고 특히 대구에서 초박빙의 접전을 벌이고 있는데 대구에서도 새로운 미래에 대한 선택으로 김부겸 후보가 최종 당선되기를 기원한다”고 말했다.
높은 투표율의 원인으로도 국정 안정론을 제시했다. 이 의원은 “민주당 지지층과 국정 안정을 바라는 중도층이 이재명정부에 힘을 실어주기 위해 투표장에 나왔다”고 분석했다.
서울 송파구에서 발생한 투표용지 부족 사태 관련해서는 “선관위가 신속히 해결해주기를 강력히 촉구한다”고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사