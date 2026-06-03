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출구조사 우위에 與 “민심, 李대통령 국정안정에 힘 실어”

입력:2026-06-03 19:05
수정:2026-06-03 19:06
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더불어민주당 관계자들이 3일 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 확인하고 박수를 치고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 지상파 방송 3사의 6·3 지방선거 출구조사 결과와 관련해 표정 관리에 나섰다. 다만 전체적으로는 국정 안정론이 효과를 발휘했다고 평가했다.

민주당 중앙선대위 상황실장 겸 당 전략기획위원장인 이연희 의원은 3일 출구조사 결과 발표 직후 “단정적 말씀은 드리지 않겠다. 최종 결과가 나오면 당의 공식 입장을 말씀드리겠다”면서도 “예측조사 결과는 일 잘하는 이재명 대통령의 국정 안정에 힘을 실어주는 민심이 확인된 결과”라고 밝혔다.

경합 지역에서의 역전에 대한 기대감도 드러냈다. 이 의원은 “영남 지역 4곳에서 접전을 벌이고 있고 특히 대구에서 초박빙의 접전을 벌이고 있는데 대구에서도 새로운 미래에 대한 선택으로 김부겸 후보가 최종 당선되기를 기원한다”고 말했다.


높은 투표율의 원인으로도 국정 안정론을 제시했다. 이 의원은 “민주당 지지층과 국정 안정을 바라는 중도층이 이재명정부에 힘을 실어주기 위해 투표장에 나왔다”고 분석했다.

서울 송파구에서 발생한 투표용지 부족 사태 관련해서는 “선관위가 신속히 해결해주기를 강력히 촉구한다”고 했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr


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