마감 넘긴 투표소에 ‘대기표’…“투표권 빼앗긴 기분”

서울 송파구에서 마감 이후에도 투표 진행

인천 일부 지역에서도 투표 용지 부족 사태 발생

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실2동6투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하는 등 혼란이 빚어지고 있다. 연합뉴스

오후 6시 전 투표소에 도착해 줄을 선 유권자임을 확인해 마감 이후에도 투표할 수 있도록 하기 위한 조치였다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 투표마감 시간 이후에도 투표하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 가락동 쌍용아파트관리사무소에 마련된 가락2동 제3투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하고 있다. 연합뉴스

투표 용지 부족 사태는 인천에서도 벌어졌다. 인천 연수구

송도5동 제1투표소에서는 투표용지가 부족해 유권자들이 잠시 대기해야 했다.