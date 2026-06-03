마감 넘긴 투표소에 ‘대기표’…“투표권 빼앗긴 기분”
서울 송파구에서 마감 이후에도 투표 진행
인천 일부 지역에서도 투표 용지 부족 사태 발생
6·3 지방선거일 서울 송파구 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 투표가 지연된 가운데 마감 시각 이후 대기 중인 유권자들에게 ‘대기표’가 배부됐다.
3일 서울 송파구 잠실2동 제6투표소에서는 투표 마감 시간 이후에도 투표하지 못한 유권자를 위해 대기표가 지급됐다. 오후 6시 전 투표소에 도착해 줄을 선 유권자임을 확인해 마감 이후에도 투표할 수 있도록 하기 위한 조치였다.
투표소에는 마감 직전 투표용지가 추가로 도착했으나 투표가 멈춘 사이 몰린 유권자를 모두 수용하기에는 부족했다.
투표소 측이 “50명만 먼저 투표하라”고 안내하자 일부 주민들은 형평성 문제를 제기하며 거세게 항의하기도 했다.
이후 투표용지는 50장, 100장 단위로 순차 공급됐지만 혼란은 계속됐다.
오랜 기다림 끝에 투표소에 들어간 60대 남성은 “1시간 40분을 기다렸는데 투표권을 빼앗긴 기분”이라고 말했다.
송파구 다른 투표소에서도 비슷한 상황이 이어졌다.
잠실4동 제5투표소를 찾은 한 남성은 “화가 나서 집에 돌아갔다가 30분쯤 뒤 투표가 다시 시작됐다는 말을 듣고 다시 가 겨우 투표했다”고 전했다.
투표 용지 부족 사태는 인천에서도 벌어졌다. 인천 연수구 송도5동 제1투표소에서는 투표용지가 부족해 유권자들이 잠시 대기해야 했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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