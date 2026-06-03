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방송 3사 출구조사서 전남광주 민주당 민형배 78.6% ‘유력’

입력:2026-06-03 18:44
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12.8% 국힘 이정현 후보 크게 따돌려
초대 통합교육감에는 김대중 후보 우세

더불어민주당 민형배 전남광주통합특별시장 후보가 3일 오후 광주 서구 마륵동에 있는 선거사무소에서 출구조사 결과를 본 뒤 만세하고 있다. 연합뉴스

6·3지방선거 방송 3사 출구조사 결과 초대 전남광주특별시장에 더불어민주당 민형배 후보가 유력한 것으로 나타났다.

3일 지상파 방송 3사의 6·3지방선거 출구 조사 발표 결과 사상 첫 전남광주특별시장에 78.6%의 민주당 민형배 후보가 12.8%의 국민의힘 이정현 후보를 크게 따돌린 것으로 조사됐다. 두 후보의 격차는 65.8%포인트 차이다.

초대 전남광주통합교육감 선거에서는 현직 전남교육감인 김대중 후보가 40.4%로 1위를 차지했다. 장관호 후보는 30.6%로, 김 후보와 9.8%포인트 차이를 보였다.


방송 3사 공동 예측 조사는 여론조사 전문기관 한국리서치와 입소스, 코리아리서치인터내셔널이 방송 3사 의뢰로 이날 오전 6시부터 오후 8시까지 전국 325개 투표소에서 8만146명을 대상으로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±0.8%포인트다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

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