방송 3사 출구조사서 전남광주 민주당 민형배 78.6% ‘유력’
12.8% 국힘 이정현 후보 크게 따돌려
초대 통합교육감에는 김대중 후보 우세
6·3지방선거 방송 3사 출구조사 결과 초대 전남광주특별시장에 더불어민주당 민형배 후보가 유력한 것으로 나타났다.
3일 지상파 방송 3사의 6·3지방선거 출구 조사 발표 결과 사상 첫 전남광주특별시장에 78.6%의 민주당 민형배 후보가 12.8%의 국민의힘 이정현 후보를 크게 따돌린 것으로 조사됐다. 두 후보의 격차는 65.8%포인트 차이다.
초대 전남광주통합교육감 선거에서는 현직 전남교육감인 김대중 후보가 40.4%로 1위를 차지했다. 장관호 후보는 30.6%로, 김 후보와 9.8%포인트 차이를 보였다.
방송 3사 공동 예측 조사는 여론조사 전문기관 한국리서치와 입소스, 코리아리서치인터내셔널이 방송 3사 의뢰로 이날 오전 6시부터 오후 8시까지 전국 325개 투표소에서 8만146명을 대상으로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±0.8%포인트다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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